平價醫療法案補貼將到期 保費喊漲 400萬人恐被迫退保

AcoM線上會議聚焦日益飆升的醫療成本。（AcoM提供）

AcoM1月16日舉辦線上會議，聚焦「日益飆升的醫療成本如何重塑醫療保健服務的獲得」。多名專家指出，隨著「平價醫療法案」（Affordable Care Act, ACA）強化保費 稅收抵免即將到期，美國醫療保險 體系正面臨新一波衝擊，數百萬民眾恐被迫退保，影響將波及整個醫療系統。

參與專家有平價藥物患者聯盟執行主任貝西（Merith Basey）、史丹福大學經濟學教授馬奧尼博士（Dr. Neale Mahoney）、全美家庭聯盟執行主任萊特（Anthony Wright）。

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation, KFF) 最新研究，美國每5美元支出中就有1美元用於醫療保健，相關支出已占國內生產毛額（GDP）18%，為全球同類國家的兩倍。隨著多州開放投保期近期結束，部分參加ACA計畫的民眾須承擔幾近翻倍的月保費，預估約有400萬人完全退出保險市場。

貝西指出，即使部分投保者尚未立即退保，也可能在未來數月因無力支付保費而失去保障。論壇中也提到，目前尚無完整的州別數據，但加州 與其他設有獨立保險交易市場的州，未來將陸續公布相關影響評估。

馬奧尼指出，美國醫療支出快速上升的主因並非使用量，而是「價格過高」，包括住院、門診與處方藥費用。平均而言，一個家庭每年醫療保費高達2.7萬美元，多由雇主負擔，對中小企業造成沉重壓力。當成本上升，企業往往透過壓低薪資、凍結招聘，甚至取消員工醫保來因應，進一步影響勞動市場。

專家警告，保費與共付額提高，將迫使部分民眾延後甚至放棄必要的醫療服務，導致慢性病惡化，反而增加整體醫療成本。當健康族群退出保險市場，也會使保險池惡化，推升保費，形成惡性循環。受聯邦與州層級政策調整影響，可能有數十萬合法移民失去醫療保障，部分州正嘗試透過補貼或專案彌補，但資源有限。

在藥價問題上，美國處方藥價格遠高於其他國家，主因包括缺乏政府談判機制與製藥業壟斷。最新數據顯示，約47%的美國人擔憂無法負擔2026年的醫療費用。專家呼籲，唯有透過聯邦層級改革、擴大藥價談判與保險覆蓋，才能真正緩解醫療負擔危機。