未告知新移民權益…狄亞布洛谷學院 爆超收1.5萬學費

阿富汗難民兄妹稱加州某學院向其多收學費逾1萬5000美元。（取自Pexels）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，2021年美軍撤離阿富汗 時，數千名阿富汗人隨之離開，赫萊和阿塔什·馬沙爾（Helay and Atash Mashal）兄妹也輾轉來到加州 。安頓下來後，他們進入快樂山（Pleasant Hill）的狄亞布洛谷學院（Diablo Valley College）就讀，靠打工攢錢支付學費，背負了沉重債務。然而這些新移民的難民並不知曉：他們的學費本應基本免除。

前州議員麥肯錫（Kevin McCarty）於2017年推動通過AB343法案。該法案允許尋求庇護者享受州內居民學費標準，使社區大學對難民群體基本免費。

「我們希望確保他們成功，」麥肯錫表示，「他們在美國的成功就是我們的成功。接受教育、養家餬口、創業經商—這些都將造福美國。」

赫萊和阿塔什透露，他們在支付逾1萬5千美元非居民學費後才得知自己符合居民學費資格。兄妹倆表示，狄亞布洛谷學院聲稱他們本應通過內部系統申請重新分類居住身份，但校方從未告知此事。他們強調他們的難民身份對狄亞布洛谷學院並非秘密。

「他們從第一天就知道這件事，」阿塔什表示，「申請表上必須註明居住地或難民身份。」

馬沙爾兄妹稱學院拒絕退還多付的1萬5000美元，他們已為此申訴三年之久。

馬沙爾兄妹近期嘗試了兩種新途徑：阿塔什與友人向州教育廳長辦公室遞交信函，同時聯繫了NBC Bay Area Responds欄目。

NBC灣區聯繫了狄亞布洛谷學院。校方代表拒絕就此事置評或會面。但隨後，赫萊和阿塔什告知學院希望與他們會談，表示校方改變了立場，承諾退還超過1萬5000美元的費用並免除債務。

狄亞布洛谷學院隨後發表聲明稱：「阿塔什和赫萊·馬沙爾在應對加州複雜的居住權流程時遭遇重大困難，鑑於新安置難民面臨的障礙，學院決定追溯性免除二人非居民學費，並為其帳戶適用居民學費標準。」

赫萊對此感到意外欣喜：「我努力了三年，始終無果。」

儘管現行法律並未規定社區學院應如何告知難民學生其符合州內學費資格，但部分加州社區學院提供公開申請表，另一些則未設置相應渠道。赫萊和阿塔什認為州立法機構應對此進行規範，以使未來難民的權益得到保護。