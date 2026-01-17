我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

未告知新移民權益…狄亞布洛谷學院 爆超收1.5萬學費

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿富汗難民兄妹稱加州某學院向其多收學費逾1萬5000美元。（取自Pexels）
阿富汗難民兄妹稱加州某學院向其多收學費逾1萬5000美元。（取自Pexels）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，2021年美軍撤離阿富汗時，數千名阿富汗人隨之離開，赫萊和阿塔什·馬沙爾（Helay and Atash Mashal）兄妹也輾轉來到加州。安頓下來後，他們進入快樂山（Pleasant Hill）的狄亞布洛谷學院（Diablo Valley College）就讀，靠打工攢錢支付學費，背負了沉重債務。然而這些新移民的難民並不知曉：他們的學費本應基本免除。

前州議員麥肯錫（Kevin McCarty）於2017年推動通過AB343法案。該法案允許尋求庇護者享受州內居民學費標準，使社區大學對難民群體基本免費。

「我們希望確保他們成功，」麥肯錫表示，「他們在美國的成功就是我們的成功。接受教育、養家餬口、創業經商—這些都將造福美國。」

赫萊和阿塔什透露，他們在支付逾1萬5千美元非居民學費後才得知自己符合居民學費資格。兄妹倆表示，狄亞布洛谷學院聲稱他們本應通過內部系統申請重新分類居住身份，但校方從未告知此事。他們強調他們的難民身份對狄亞布洛谷學院並非秘密。

「他們從第一天就知道這件事，」阿塔什表示，「申請表上必須註明居住地或難民身份。」

馬沙爾兄妹稱學院拒絕退還多付的1萬5000美元，他們已為此申訴三年之久。

馬沙爾兄妹近期嘗試了兩種新途徑：阿塔什與友人向州教育廳長辦公室遞交信函，同時聯繫了NBC Bay Area Responds欄目。

NBC灣區聯繫了狄亞布洛谷學院。校方代表拒絕就此事置評或會面。但隨後，赫萊和阿塔什告知學院希望與他們會談，表示校方改變了立場，承諾退還超過1萬5000美元的費用並免除債務。

狄亞布洛谷學院隨後發表聲明稱：「阿塔什和赫萊·馬沙爾在應對加州複雜的居住權流程時遭遇重大困難，鑑於新安置難民面臨的障礙，學院決定追溯性免除二人非居民學費，並為其帳戶適用居民學費標準。」

赫萊對此感到意外欣喜：「我努力了三年，始終無果。」

儘管現行法律並未規定社區學院應如何告知難民學生其符合州內學費資格，但部分加州社區學院提供公開申請表，另一些則未設置相應渠道。赫萊和阿塔什認為州立法機構應對此進行規範，以使未來難民的權益得到保護。

加州 阿富汗 灣區

上一則

芬太尼危機後首見回落 舊金山2025年過量死亡五年新低

下一則

凱瑟醫療涉洩個資4600萬和解 公布申領資格及流程

延伸閱讀

來美1年車禍失去雙腿 華裔新移民家庭陷困境

來美1年車禍失去雙腿 華裔新移民家庭陷困境
加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會

加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會
加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡
加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉

加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉
民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議