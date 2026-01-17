6個月大、營養不良的海獅 在山景城停車場獲救

我的頻道

編譯組／綜合報導
海獅幼崽「Babymac」獲救脫險，目前正在蘇沙利度海洋哺乳動物中心接受康復治療。（翻攝自海洋哺乳動物中心臉書）
海獅幼崽「Babymac」獲救脫險，目前正在蘇沙利度海洋哺乳動物中心接受康復治療。（翻攝自海洋哺乳動物中心臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，有關部門與動物救援人員在谷歌總部附近的停車場救下了一隻獨自徘徊且營養不良的幼年加州海獅。

位於蘇沙利度（Sausalito）的海洋哺乳動物中心（Marine Mammal Center）公共關係副主任魯利（Giancarlo Rulli）表示，這隻被命名為「Babymac」（寶貝麥克）的海獅正在中心接受治療，逐漸從這場磨難中恢復。據警方社交媒體發布，1月5日有人向山景城警方報告，Garcia大道附近出現海獅；警員火速到現場將動物帶離道路，安置於巡邏車內。

「多虧山景城警方迅速行動，這隻海獅得以在專業救援人員抵達前遠離危險路段。」 海洋哺乳動物中心臨床獸醫惠特默（Dr. Emily Whitmer）表示，這隻六個月大的幼崽可能過早與母親分離，嚴重營養不良需漫長的康復過程，期待未來數周持續專業護理下，能逐步康復並重返自然。

「根據救援地點推測，這隻幼崽可能沿舊金山灣逆流而上，經Charleston或山景城沼澤地抵達Garcia大道，」魯利分析，「究竟是追尋食物來源還是誤入迷途，目前尚無定論。」

獸醫檢查確認Babymac為雄性加州海獅，體重約30磅。魯利表示，幼崽因與母親分離導致嚴重營養不良和腸道紊亂，呈現精神萎靡、「行為表現遲鈍」狀態。

Babymac康復初期在重症監護區與同齡海獅共同生活，每日多次接受「魚類奶昔混合物」餵養，近日已開始進食固體食物。

魯利表示，由於康復仍處於「非常早期階段」，救援人員尚未確定其回歸野外的具體時間表。幼年海獅若過早與母親分離，將面臨生存困境，牠們通常需依偎母親一年學習生存技能並哺乳，否則便無法在開闊海域覓食。

魯利強調，若發現遇險海洋哺乳動物，民眾切勿擅自干預，應保持至少150英尺距離，並撥打救援熱線415-289-SEAL（7325）報告。

