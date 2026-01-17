6個月大、營養不良的海獅 在山景城停車場獲救

海獅幼崽「Babymac」獲救脫險，目前正在蘇沙利度海洋哺乳動物中心接受康復治療。（翻攝自海洋哺乳動物中心臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，有關部門與動物救援人員在谷歌 總部附近的停車場救下了一隻獨自徘徊且營養不良的幼年加州 海獅。

位於蘇沙利度（Sausalito）的海洋哺乳動物中心（Marine Mammal Center）公共關係副主任魯利（Giancarlo Rulli）表示，這隻被命名為「Babymac」（寶貝麥克）的海獅正在中心接受治療，逐漸從這場磨難中恢復。據警方社交媒體發布，1月5日有人向山景城警方報告，Garcia大道附近出現海獅；警員火速到現場將動物帶離道路，安置於巡邏車內。

「多虧山景城警方迅速行動，這隻海獅得以在專業救援人員抵達前遠離危險路段。」 海洋哺乳動物中心臨床獸醫惠特默（Dr. Emily Whitmer）表示，這隻六個月大的幼崽可能過早與母親分離，嚴重營養不良需漫長的康復過程，期待未來數周持續專業護理下，能逐步康復並重返自然。

「根據救援地點推測，這隻幼崽可能沿舊金山 灣逆流而上，經Charleston或山景城沼澤地抵達Garcia大道，」魯利分析，「究竟是追尋食物來源還是誤入迷途，目前尚無定論。」

獸醫檢查確認Babymac為雄性加州海獅，體重約30磅。魯利表示，幼崽因與母親分離導致嚴重營養不良和腸道紊亂，呈現精神萎靡、「行為表現遲鈍」狀態。

Babymac康復初期在重症監護區與同齡海獅共同生活，每日多次接受「魚類奶昔混合物」餵養，近日已開始進食固體食物。

魯利表示，由於康復仍處於「非常早期階段」，救援人員尚未確定其回歸野外的具體時間表。幼年海獅若過早與母親分離，將面臨生存困境，牠們通常需依偎母親一年學習生存技能並哺乳，否則便無法在開闊海域覓食。

魯利強調，若發現遇險海洋哺乳動物，民眾切勿擅自干預，應保持至少150英尺距離，並撥打救援熱線415-289-SEAL（7325）報告。