北加漁業邁入高品質、低產量時代

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
北加州漁業正從「量的競逐」走向「質與管理並重」。(Pexels)

近年來，北加州漁業在「資源保護」與「漁民生計」之間持續拉鋸。從鄧金斯蟹、帝王鮭到石斑魚，捕撈政策愈來愈嚴、開季愈來愈晚，讓不少消費者誤以為北加州漁業資源正在枯竭。但多名第一線商業漁民指出，實際情況並非「沒魚可捕」，而是進入一個高度管控、節奏改變的新階段。

以鄧金斯蟹為例，屬於「無配額」漁業，一旦開放，漁船便同時出海，短時間內大量螃蟹湧入市場，價格迅速下滑；但幾周後漁獲明顯減少，市場又出現供應空窗，消費者只能仰賴外州甚至外國進口的螃蟹補位。漁民形容，這種「前多後少」的結構，讓市場既不穩定，也難以永續。

更大的變數來自近七、八年持續加嚴的鯨魚保護措施。由於擔心蟹籠纜線纏繞鯨魚，北加州商業捕蟹季一再延後。過去10月、11月即可吃到本地鮮蟹，如今往往錯過感恩節、聖誕節與新年三大消費檔期，對以節慶市場為主的漁民而言衝擊甚大。

值得注意的是，漁獲量下降並不等於品質變差。漁民指出，當海中螃蟹過多、食物不足時，螃蟹反而容易虛弱、斷腳，存活率下降；今年數量較少，但每隻螃蟹獲得的食物更多，整體品質反而提升。只是，這樣的「高品質、小產量」結構，也意味著價格難以回到過去的低點。

比起螃蟹，更牽動整體加州漁業的是帝王鮭。多名漁民透露，帝王鮭是西岸漁業中最重要、占比最高的品項，對部分船隊而言，甚至占年收入四至五成；然而加州已連續三年未開放商業捕撈。官方依據洄游至河川產卵的數量推算海中存量，只要未達門檻即全面關閉，以避免族群進一步衰退。

漁民也坦言，魚是否能回游，與降雨量、水庫調度及河川流量密切相關。近年乾旱與水資源分配爭議，使洄游數據偏低。今年雨水相對充沛，洄游情況初步樂觀，但最終是否開季，仍須等到春季官方審查結果出爐。

 相較之下，石斑魚屬於有配額、有限執照（limited entry）的漁業，整體波動較小。雖偶有特定魚種因調查結果而暫停捕撈，但華人市場常見的近海石斑魚供應大致維持穩定，顯示嚴格管理在某些魚種上確實發揮效果。

面對愈趨嚴格的法規，不少漁民開始調整策略。一方面投資新型船隻與「單一主線串聯蟹籠」設計，以降低纜線數量、減少鯨魚纏繞風險；另一方面，也嘗試縮短從捕撈到消費者餐桌的時間，透過冷鏈與直售模式，提高品質與附加價值。

整體而言，北加州漁業正從「量的競逐」走向「質與管理並重」。短期內，消費者可能感受到價格偏高、供應不穩；但從長遠看，這套高強度保育與管理制度，正嘗試為海洋資源與漁民生計，尋找一條更長久的出路。

