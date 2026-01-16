凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解

圖為凱瑟醫療集團位於屋崙的總部。 (谷歌地圖)

凱瑟醫療集團旗下多個機構將支付5.56億美元，來和解一宗醫療保險詐欺訴訟。

美聯社報導，聯邦檢察官表示，訴訟是指控這家醫療保健巨頭涉嫌醫療保險（Medicare）欺詐並施壓醫生在病歷中填寫不實診斷以獲得更高報銷額。這項於14日宣布的和解協議，距離司法部 在舊金山提起該訴訟已過去四年多。該訴訟整合了六起舉報人投訴中的指控。

參與和解的機構包括：凱瑟基金會健康計畫（Kaiser Foundation Health Plan）、科羅拉多州凱瑟基金會健康計畫（Kaiser Foundation Health Plan of Colorado）、永久醫療集團（The Permanente Medical Group）、南加州永久醫療集團（Southern California Permanente Medical Group）以及科羅拉多州永久醫療集團（Colorado Permanente Group P.C.）。

凱瑟醫療集團總部位於屋崙市，是由多家機構組成的聯合體，是美國最大的非營利醫療保健計畫之一，擁有超過1200萬會員和數十家醫療中心。訴訟指控凱瑟利用醫療保險優勢計畫系統（Medicare Advantage Plan system，也稱為醫療保險 C 部分）進行舞弊，該計畫允許受益人選擇加入管理式醫療保健保險計畫。

檢察官聲稱，凱瑟醫療集團「向其醫生施壓，要求他們在醫療記錄中添加補充信息」，通常是在與參保人進行首次諮詢後的幾個月甚至一年多之後，因為受益人的病情越嚴重，通常會導致該計劃獲得更大的賠償。

「超過一半的聯邦醫療保險 受益人參加了聯邦醫療保險優勢計畫，政府期望參與該計畫的人員提供真實準確的信息，」助理司法部長舒梅特（Brett A. Shumate）表示。凱瑟表示，和解協議不包含任何不當行為或責任的承認。該公司稱，選擇和解是為了避免審判帶來的「延誤、不確定性和成本」。