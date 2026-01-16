我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

凱瑟旗下機構保險詐欺訴訟 5.56億和解

編譯林思牧／綜合報導
圖為凱瑟醫療集團位於屋崙的總部。 (谷歌地圖)
圖為凱瑟醫療集團位於屋崙的總部。 (谷歌地圖)

凱瑟醫療集團旗下多個機構將支付5.56億美元，來和解一宗醫療保險詐欺訴訟。

美聯社報導，聯邦檢察官表示，訴訟是指控這家醫療保健巨頭涉嫌醫療保險（Medicare）欺詐並施壓醫生在病歷中填寫不實診斷以獲得更高報銷額。這項於14日宣布的和解協議，距離司法部在舊金山提起該訴訟已過去四年多。該訴訟整合了六起舉報人投訴中的指控。

參與和解的機構包括：凱瑟基金會健康計畫（Kaiser Foundation Health Plan）、科羅拉多州凱瑟基金會健康計畫（Kaiser Foundation Health Plan of Colorado）、永久醫療集團（The Permanente Medical Group）、南加州永久醫療集團（Southern California Permanente Medical Group）以及科羅拉多州永久醫療集團（Colorado Permanente Group P.C.）。

凱瑟醫療集團總部位於屋崙市，是由多家機構組成的聯合體，是美國最大的非營利醫療保健計畫之一，擁有超過1200萬會員和數十家醫療中心。訴訟指控凱瑟利用醫療保險優勢計畫系統（Medicare Advantage Plan system，也稱為醫療保險 C 部分）進行舞弊，該計畫允許受益人選擇加入管理式醫療保健保險計畫。

檢察官聲稱，凱瑟醫療集團「向其醫生施壓，要求他們在醫療記錄中添加補充信息」，通常是在與參保人進行首次諮詢後的幾個月甚至一年多之後，因為受益人的病情越嚴重，通常會導致該計劃獲得更大的賠償。

「超過一半的聯邦醫療保險受益人參加了聯邦醫療保險優勢計畫，政府期望參與該計畫的人員提供真實準確的信息，」助理司法部長舒梅特（Brett A. Shumate）表示。凱瑟表示，和解協議不包含任何不當行為或責任的承認。該公司稱，選擇和解是為了避免審判帶來的「延誤、不確定性和成本」。

聯邦醫療保險 司法部

上一則

加州副州長候選人馬沫克 周末灣區辦籌款會

下一則

NBA／與勇士關係緊張 庫明加要求被交易 分手倒計時

延伸閱讀

2026世報迎春年節展/LA Care Health Plan會員超過250萬名依不同生活方式付保費、降低共付額

2026世報迎春年節展/LA Care Health Plan會員超過250萬名依不同生活方式付保費、降低共付額
保費不再有補貼 歐記健保今年減少140萬人

保費不再有補貼 歐記健保今年減少140萬人
歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？

歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？
老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者
部分共和黨眾議員倒戈 延長歐記健保通過 打擊共和黨領導層控制權

部分共和黨眾議員倒戈 延長歐記健保通過 打擊共和黨領導層控制權

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願