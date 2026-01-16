租金法管不到 普西迪歐房租漲幅可達10% 居民沒安全感

普西迪歐一角。(取材自谷歌地圖)

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，長期以來，普西迪歐(Presidio)一直被視為舊金山及其瘋狂租房市場之外的風景優美、寧靜祥和的替代選擇。然而，最近，這裡的租戶卻遭遇了意想不到的巨變。在這片聯邦政府擁有的國家公園土地上不受市府租金 管制法的約束，數以百計的居民正面臨可高達10%的租金上漲。

普西迪歐信託基金是負責將該地區1400套房屋出租給約3100名居民的聯邦機構。該基金表示，他們正在根據市場情況，在年度租約到期時調整租金。此舉旨在籌集資金，用於支付大量積壓的維護費用，並確保國家公園在沒有政府資助的情況下實現財務自給自足。

但許多居民看到的卻是另一個景象：他們正在失去對這片理想社區的控制權。這個社區原本似乎能在這個全美房價 最高的城市之一提供穩定且相對可負擔的生活。這片前軍事基地的租金飆升，反映了舊金山整體公寓市場的現狀：人工智慧驅動的富人湧入，迅速推高了房價。

「我們在這裡住了20年了」，居民布爾克（Jill Bourque）說。她位於普西迪歐東華盛頓區的四房複式公寓，租金即將上漲5%。在不到一哩外的地方，根據舊金山的租金管制法，這樣的漲幅或許是被禁止的。該法規定，1979年以前建造的房屋，年租金漲幅上限為1.4%。但在普西迪歐，這種情況明年可能會再次發生，屆時所有一年期租約都將到期續約。

「我在這裡養育了我的孩子，一直都感覺很安心，」布爾克說。她拒絕透露自己的租金，但表示自搬來以來，租金已經翻了一倍多。「我們非常喜歡住在這裡。但在最近一次的租約談判中，我完全沒有安全感。他們只是說，『我們可以把租金提高—如果你不喜歡，就去排隊等別的地方』，我當時非常震驚。」

對於布爾克來說，租金上漲背後的動機顯而易見：顯然是人工智能熱潮帶來的。「我們經歷過繁榮時期，也經歷過起伏，但我從未見過如此劇烈的波動」。