租金法管不到 普西迪歐房租漲幅可達10% 居民沒安全感

編譯林思牧／綜合報導
普西迪歐一角。(取材自谷歌地圖)
普西迪歐一角。(取材自谷歌地圖)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，長期以來，普西迪歐(Presidio)一直被視為舊金山及其瘋狂租房市場之外的風景優美、寧靜祥和的替代選擇。然而，最近，這裡的租戶卻遭遇了意想不到的巨變。在這片聯邦政府擁有的國家公園土地上不受市府租金管制法的約束，數以百計的居民正面臨可高達10%的租金上漲。

普西迪歐信託基金是負責將該地區1400套房屋出租給約3100名居民的聯邦機構。該基金表示，他們正在根據市場情況，在年度租約到期時調整租金。此舉旨在籌集資金，用於支付大量積壓的維護費用，並確保國家公園在沒有政府資助的情況下實現財務自給自足。

但許多居民看到的卻是另一個景象：他們正在失去對這片理想社區的控制權。這個社區原本似乎能在這個全美房價最高的城市之一提供穩定且相對可負擔的生活。這片前軍事基地的租金飆升，反映了舊金山整體公寓市場的現狀：人工智慧驅動的富人湧入，迅速推高了房價。

「我們在這裡住了20年了」，居民布爾克（Jill Bourque）說。她位於普西迪歐東華盛頓區的四房複式公寓，租金即將上漲5%。在不到一哩外的地方，根據舊金山的租金管制法，這樣的漲幅或許是被禁止的。該法規定，1979年以前建造的房屋，年租金漲幅上限為1.4%。但在普西迪歐，這種情況明年可能會再次發生，屆時所有一年期租約都將到期續約。

「我在這裡養育了我的孩子，一直都感覺很安心，」布爾克說。她拒絕透露自己的租金，但表示自搬來以來，租金已經翻了一倍多。「我們非常喜歡住在這裡。但在最近一次的租約談判中，我完全沒有安全感。他們只是說，『我們可以把租金提高—如果你不喜歡，就去排隊等別的地方』，我當時非常震驚。」

對於布爾克來說，租金上漲背後的動機顯而易見：顯然是人工智能熱潮帶來的。「我們經歷過繁榮時期，也經歷過起伏，但我從未見過如此劇烈的波動」。

租金 舊金山 房價

