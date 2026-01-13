爭取海傍公路重啟 王兆倫：車流不會消失只會轉移

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
王兆倫(左二)表示，當關閉海傍公路的決定，與19大道這樣的關鍵幹道施工重疊時，交通壅塞是可以預期的結果。（記者王子涵／攝影）
在遞交重開海傍公路（Great Highway）公投提案期限的前一天，舊金山第四區市議員王兆倫（Alan Wong）12日舉行記者會表示，海傍公路持續封閉，已使原本每日約1萬4000輛行經該路段的車流被迫改道，轉移至日落大道、19大道及周邊住宅街道；如今又遇上19大道大規模施工翻新，對舊金山西區交通形成「疊加效應」，導致壅塞惡化、通勤時間拉長，並影響公共安全與小型商家營運。

公投提案需要四名現任市議員共同支持，王兆倫透露，已經得到第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）的支持，但並未透露更多。他表示，得到足夠支持的可能性「非常高」。

王兆倫強調，在19大道施工期間，西區缺乏足夠的南北向替代道路。他表示，海傍公路是西區唯一能直接連接日落區與列治文區的南北向幹道，在該路段關閉後，車流被迫導向日落大道與19大道，並穿越住宅街區。「交通不會憑空消失，只會轉移」，他說。

根據簡報內容，加州運輸廳（Caltrans）自去年12月起展開19大道第一階段工程，更換混凝土路板，施工時間為周一至周五上午7時至下午3時；第二階段全線重鋪工程預計於2026年春夏啟動，施工範圍自Holloway Avenue至Lincoln Way，期間將進一步限縮車道。交通單位已警告，工程至少持續一年，尖峰時段延誤難以避免。

王兆倫援引市府交通數據指出，海傍公路關閉後，日落大道車流量立即增加約20%；同時，Chain of Lakes與19大道車流量亦分別上升21%與20%。他並表示，交通傷害事故也同步攀升，顯示道路系統承受的壓力已接近臨界點。

他強調，問題不僅是施工本身，而是多項交通決策同時發生所產生的連鎖影響。「當關閉海傍公路的決定，與19大道這樣的關鍵幹道施工重疊時，交通壅塞是可以預期的結果」，王兆倫說。

記者會上，多名鄰近商家代表出席發言。19大道桂林米粉店（Guilin Rice Noodles House）業者王女士表示，施工與壅塞使顧客減少、停車更加困難，已直接影響生意。位於Taraval街的Smile House Cafe業者雷克（Luke Lei）也指出，交通惡化已成為顧客與員工每日面臨的挑戰。

王兆倫表示，最新版本的選票草案已納入調整，包括將周末封路時間延後至周五晚間6時，並新增「例外情況」條款，授權公園局在特殊交通狀況下，酌情開放海傍公路通行。

他重申，雖然基礎建設修繕有其必要性，但交通政策必須整體評估其疊加影響。「居民仍需要上班、接送孩子、就醫與使用基本服務」，他說，將持續爭取至少四名市議員連署，趕在截止前將提案送交，交由全市選民於6月表決。

