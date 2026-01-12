我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬

舊金山訊
舊金山高端社區2025年獨棟住宅的中位成交價達到600萬美元，較2024年上漲20%，為Compass所統計的全市各區中漲幅最快。示意圖。（記者王子涵／攝影）
舊金山高端社區2025年獨棟住宅的中位成交價達到600萬美元，較2024年上漲20%，為Compass所統計的全市各區中漲幅最快。示意圖。（記者王子涵／攝影）

據地產經紀公司Compass最新報告，舊金山房地產經紀人協會畫分的第七區涵蓋太平洋高地（Pacific Heights）、碼頭區（Marina）與牛谷區（Cow Hollow）等高端社區，去年房價升至歷史新高。該區2025年獨棟住宅的中位成交價達到600萬美元，較2024年上漲20%，為Compass所統計的全市各區中漲幅最快。

相比之下，2025年舊金山市整體獨棟住宅中位價約為170萬美元，公寓中位價則約為115萬美元。

這些數據反映出灣區高端房市去年的整體趨勢。在經濟前景不明、高房價及不利的房貸利率影響下，許多中產家庭被擠出市場。但受惠於AI熱潮的高資產族群，仍持續推升高價住宅的需求。

AI產業也帶動整個舊金山房市價格上揚，租金水準已回升至疫情前水平；同時，股市大幅上漲，也為灣區科技業員工與投資人帶來潛在財富增長。房地產公司Redfin首席經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示：「目前的經濟環境對富裕族群更為有利。」

Compass分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）指出，除非出現重大政治或經濟事件動搖買家信心，否則今年可能成為舊金山自2019年以來最火熱的房市一年。

舊金山其他區域房價，尚未回到疫情中期、利率處於歷史低點時的高峰。2022年至2023年間，隨著房貸利率飆升，舊金山房價一度下滑；但此後，多數地區房價再度上漲，讓一般家庭更難負擔。

儘管目前房貸利率仍偏高，但在太平洋高地或牛谷區看房的買家，往往選擇全現金交易。Compass房地產經紀人哈里斯（Michelle Harris）表示：「令人咋舌的是，前來看房的買家中，有這麼多人都是全額現金、隨時可成交。」她補充，即使在傳統淡季的冬季，250萬至500萬美元價位的房屋，往往一周內即可售出。

不過，北部高端社區雖然成交速度快，實際交易量並不大。根據Redfin最新數據，2025年1月至11月，太平洋高地約成交60棟住宅，與2024年同期持平，但較2023年增加一倍。Compass指出，舊金山可售房源短缺，可能是推高價格的重要因素；即使市場升溫，新掛牌數量仍普遍下降，加劇買方競爭。

部分房仲認為，賣家正在觀望價格是否進一步上漲後再出售；也有人等待房貸利率回落才願意換屋。佳士得國際地產（Christie’s International Real Estate）經紀人賓寧斯（Arrian Binnings）表示，這些因素共同限制了市場供給。

至於高端市場未被滿足的需求是否會向下擴散、推升中產買家可負擔區域的房價？哈里斯認為未必如此，因為買家通常鎖定特定地段，不會大幅跨區移動；例如，無法在太平洋高地購屋的買家，可能轉向列治文區（Richmond）或孤山（Lone Mountain），但不太可能跑得更遠。

不過，Redfin經濟學家費爾威瑟則較為擔憂。她指出，當富裕家庭找不到合適的豪宅時，往往轉向其他可得物件，並以雄厚資金在市場中擠壓其他買家或租客。

舊金山 房價 利率

上一則

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

延伸閱讀

華裔妻殺侄 獲輕判每年入獄3天即可 法官丈夫也力挺她

華裔妻殺侄 獲輕判每年入獄3天即可 法官丈夫也力挺她
用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型
曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰

曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰
恐嚇屋崙市長嫌犯 另被控威脅金山聯邦法官 最重恐長期監禁

恐嚇屋崙市長嫌犯 另被控威脅金山聯邦法官 最重恐長期監禁
舊金山、洛杉磯、聖地牙哥 約會成本偏高

舊金山、洛杉磯、聖地牙哥 約會成本偏高

熱門新聞

2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
佩雷斯（Paul Allen Perez）於2020年被捕。(宇洛縣警長辦公室)

北加流浪父親10年間殺害5親生兒 這技術讓懸案告破

2026-01-09 13:36

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚