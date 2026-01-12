退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

瓊斯的肺癌治療在得知藍盾拒付後，於上周被迫暫停，家屬隨後發起募款以支付治療費用，並於周末迅速達成5萬元目標。（取自瓊斯Gofundme頁面）

舊金山退休 消防員瓊斯（Ken Jones）被確診第四期轉移性肺癌，卻遭市府健保承包商藍盾保險（Blue Shield）拒絕支付關鍵治療藥物，引發市府與消防界高度關注。瓊斯的家人與多名退休消防員日前在市府衛生服務委員會（Health Service Board）會議上，呼籲市府介入，要求藍盾撤回拒賠決定。

據媒體Mission Local報導，瓊斯與多名退休消防員上周與家屬一同前往市府陳情，指出藍盾拒絕為多名消防員給付癌症 治療費用。市議員麥德誠（Matt Dorsey），同時也是市府衛生服務委員的他表示，市府去年由聯合健保轉換至藍盾時，原本期待新方案能提供更好的醫療選項，如今結果卻令人失望。

瓊斯的女兒瑞秋在會中表示：「今天我被迫站在這裡哀求，只因為一家保險公司認為，利潤比一位奉獻一生保護這座城市的人命更重要。」她分享，父親多年來衝進火場、吸入有毒濃煙，如今在最需要幫助時，卻無法使用醫師認定必要的救命藥物。

麥德誠表示，委員會將針對相關指控展開調查。他也提到自己曾因肺癌失去母親，「我會確保人們能獲得他們應有的醫療照護」。

據NBC Bay Area報導，瓊斯的肺癌治療在得知藍盾拒付後，在上周被迫暫停，家屬隨後發起募款以支付治療費用，並於周末迅速達成5萬元目標。前消防局長尼可森（Jeanine Nicholson）在會議上表示，消防員無論在職或退休，「都不該為了活命而乞求」，並警告若制度不變，類似案例仍將持續發生。

報導指出，加州勞工法規規定，消防員的癌症診斷依法推定與其工作職務相關。舊金山紀事報上月也報導，舊金山消防局近期成為全美首批為消防員配備不含致癌「永久化學物質」裝備的部門之一。根據舊金山消防員癌症防治基金會統計，自2006年以來，已有超過400名舊金山消防員死於癌症。

這並非市府首次因藍盾政策介入協調。去年6月，市府曾促成藍盾與加州大學醫療系統解決合約爭議，避免數千名市府與州府員工失去醫療服務。截至發稿本報未獲藍盾回應。