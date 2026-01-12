我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

舊金山訊
瓊斯的肺癌治療在得知藍盾拒付後，於上周被迫暫停，家屬隨後發起募款以支付治療費用，並於周末迅速達成5萬元目標。（取自瓊斯Gofundme頁面）
瓊斯的肺癌治療在得知藍盾拒付後，於上周被迫暫停，家屬隨後發起募款以支付治療費用，並於周末迅速達成5萬元目標。（取自瓊斯Gofundme頁面）

舊金山退休消防員瓊斯（Ken Jones）被確診第四期轉移性肺癌，卻遭市府健保承包商藍盾保險（Blue Shield）拒絕支付關鍵治療藥物，引發市府與消防界高度關注。瓊斯的家人與多名退休消防員日前在市府衛生服務委員會（Health Service Board）會議上，呼籲市府介入，要求藍盾撤回拒賠決定。

據媒體Mission Local報導，瓊斯與多名退休消防員上周與家屬一同前往市府陳情，指出藍盾拒絕為多名消防員給付癌症治療費用。市議員麥德誠（Matt Dorsey），同時也是市府衛生服務委員的他表示，市府去年由聯合健保轉換至藍盾時，原本期待新方案能提供更好的醫療選項，如今結果卻令人失望。

瓊斯的女兒瑞秋在會中表示：「今天我被迫站在這裡哀求，只因為一家保險公司認為，利潤比一位奉獻一生保護這座城市的人命更重要。」她分享，父親多年來衝進火場、吸入有毒濃煙，如今在最需要幫助時，卻無法使用醫師認定必要的救命藥物。

麥德誠表示，委員會將針對相關指控展開調查。他也提到自己曾因肺癌失去母親，「我會確保人們能獲得他們應有的醫療照護」。

據NBC Bay Area報導，瓊斯的肺癌治療在得知藍盾拒付後，在上周被迫暫停，家屬隨後發起募款以支付治療費用，並於周末迅速達成5萬元目標。前消防局長尼可森（Jeanine Nicholson）在會議上表示，消防員無論在職或退休，「都不該為了活命而乞求」，並警告若制度不變，類似案例仍將持續發生。

報導指出，加州勞工法規規定，消防員的癌症診斷依法推定與其工作職務相關。舊金山紀事報上月也報導，舊金山消防局近期成為全美首批為消防員配備不含致癌「永久化學物質」裝備的部門之一。根據舊金山消防員癌症防治基金會統計，自2006年以來，已有超過400名舊金山消防員死於癌症。

這並非市府首次因藍盾政策介入協調。去年6月，市府曾促成藍盾與加州大學醫療系統解決合約爭議，避免數千名市府與州府員工失去醫療服務。截至發稿本報未獲藍盾回應。

舊金山 癌症 退休

上一則

矽谷「智慧生活」峰會 聚焦AI硬體應用

下一則

台大EMBA全球捐血馬拉松 北加開跑

延伸閱讀

NBA／約柯奇遭隊友踩腳左膝受傷 金塊證實將缺賽4周

NBA／約柯奇遭隊友踩腳左膝受傷 金塊證實將缺賽4周
NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗

NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗
不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯
Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元
維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結

維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結

熱門新聞

2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
佩雷斯（Paul Allen Perez）於2020年被捕。(宇洛縣警長辦公室)

北加流浪父親10年間殺害5親生兒 這技術讓懸案告破

2026-01-09 13:36

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚