加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國

編譯林思牧／綜合報導
美國正經歷數十年來最嚴峻的麻疹疫情，美國人民反疫苗的風潮使情況雪上加霜。(路透)
加州2026年首宗麻疹病例 在灣區出現，患者有兩大特徵：沒打過麻疹疫苗、剛出國旅行回來。

舊金山紀事報報導，灣區公共衛生官員本週證實，聖馬刁縣一名未接種疫苗的成年人麻疹檢測呈陽性，這似乎是加州2026年首例確診病例。縣衛生部門發言人默昌特（Preston Merchant）稱，此人近期曾前往美國境外旅行，而境外旅行是美國麻疹感染的常見來源。

默昌特表示：我們仍在努力聯繫所有可能接觸過這位病人的人，但目前為止還沒有其他人出現症狀。加州公共衛生部在其最新的每週疫情通報中報告了這宗麻疹病例。但該機構沒有指出該病例是否指聖馬刁縣的感染病例，或是否發現了其他病例。

在全國範圍內，疾病管制與預防中心CDC報告今年迄今有三宗麻疹病例，全部位於北卡羅萊納州和南卡羅萊納州，這意味著加州的病例尚未計入聯邦統計。

就在幾周前，東灣地區報告了一宗麻疹病例。去年12月底，康曲柯士達縣衛生官員宣布，一名感染者在聖誕節前一週曾在核桃溪和拉斐葉（Lafayette）的公共場所活動，導致多家繁忙的零售店和醫療機構發布了曝露警告。

2025年加州共記錄了25宗麻疹病例，而全美國則有超過2100例感染病例—這是自2000年宣布麻疹已在美國絕跡以來的最高數字。麻疹是一種傳染性極強的病毒性疾病，透過空氣飛沫傳播，病毒可在空氣中或物體表面存活超過一小時。症狀通常始於發燒、咳嗽、流鼻水和眼睛發紅，幾天後出現皮膚疹。

根據CDC的數據，大約五分之一的未接種疫苗的麻疹患者需要住院治療。加州的麻疹疫苗接種率仍然很高，約96%，這水平通常可以有效控制疫情爆發。衛生官員繼續敦促居民確保及時接種麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗（measles-mumps-rubella vaccine），尤其是在出國旅行之前。

麻疹 加州 疫苗

