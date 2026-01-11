恐嚇屋崙市長嫌犯 另被控威脅金山聯邦法官 最重恐長期監禁

涉恐嚇芭芭拉李男子，另被控威脅舊金山聯邦法官，圖為法院示意圖。（記者李怡/攝影）

灣區 一名男子因涉嫌以電子郵件向屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）發出暴力威脅，近日遭到起訴。調查進一步揭露，該名男子除威脅市長外，也曾對舊金山 聯邦法官查爾斯·布雷耶（Charles Breyer）發出類似恐嚇內容，案件已引發執法單位高度重視。

根據「Bay Area News Group」報導，45歲、居住東灣El Cerrito的男子 David Pokorny，正面臨大陪審團起訴的可能。他被指控於2025年9月，先後向舊金山聯邦檢察官辦公室及芭芭拉李寄送多封威脅性電子郵件，內容涉及對公職人員的暴力恐嚇。

檢方指出，Pokorny 當時疑似正在南加州 聖地牙哥一帶的旅館居住，於2025年9月2日向與查爾斯．布雷耶法官相關的收件地址發送多達11封電子郵件，內容包含極端暴力言語與人身威脅。檢方文件形容，這些郵件措辭激進，並夾雜強烈的政治仇恨言論。

調查顯示，Pokorny 在部分郵件中，將聯邦法官形容為敵方戰鬥人員，並聲稱其行為具有正當性，顯示其對司法體系與自由派政治人物抱持高度敵意。執法單位指出，相關言論已超越言論自由範圍，構成對公共安全的實質威脅。

在向芭芭拉李寄送的郵件中，Pokorny 亦被控使用類似語言，針對其政治立場與身分進行恐嚇。芭芭拉李為資深民選官員，長期在加州政壇以自由派立場著稱。

聯邦司法單位表示，針對法官與民選官員的暴力威脅，屬於嚴重犯罪，將依法追究刑責。若罪名成立，Pokorny可能面臨長期監禁。案件目前仍在司法程序中，相關單位尚未公布是否已正式組成大陪審團。

執法機關也再次呼籲，對公職人員或司法官員的恐嚇行為，不僅危害個人安全，也動搖民主制度與法治根基，將被嚴肅看待並依法處理。