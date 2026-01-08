灣區部分地區 周五可能降至冰點

我的頻道

編譯組／綜合報導
美國國家氣象局預警，周五早晨灣區部分地方氣溫將降至華氏30度左右。圖為2023年灣區遇寒冷天氣的景象。（路透）
美國國家氣象局預警，周五早晨灣區部分地方氣溫將降至華氏30度左右。圖為2023年灣區遇寒冷天氣的景象。（路透）

由於預計周五早晨氣溫將降至冰點上下，灣區數百萬居民正處於「極寒天氣預警」之下。

這是美國國家氣象局首次在灣區發布此類預警。預計周五早晨，東灣、南灣、聖塔克魯茲山脈、葡萄酒產區和半島地區（不包括舊金山）的氣溫將降至華氏30度左右（略低於攝0度）。

當然，「極寒」一詞是相對的。之所以使用新的措辭，並非因為灣區正面臨北極寒流，也不是因為該地區歷來寒冷。而是因為當地調整了霜凍和冰凍風險預警訊息。

冬季期間，霜凍預警、冰凍警報和冰凍警告將分別被寒冷天氣警報、極寒天氣警報和極寒天氣警告所取代。

此前，氣象部門會針對寒冷天氣發布霜凍預警、冰凍警報和冰凍警告，但現在這些預警訊息僅涵蓋農業生產季節，即4月1日至11月15日。

當大範圍地區氣溫可能連續兩小時或更低至冰點以下時，將發布極寒預警。如果氣溫最終達到預報的最低水平，則將發布極寒警告。當預報氣溫在冰點至36度之間時，將發布寒冷天氣預警。

極寒預警目前生效時間為周五凌晨1時至上午9時，但由於冰凍氣溫可能持續到周末，預警時間可能會延長。

氣象局在預警中指出︰「寒冷天氣對無家可歸者等敏感人群構成威脅，長時間暴露在寒冷環境中會導致人、寵物和牲畜體溫過低；如果不採取適當的預防措施，寒冷天氣可能會損害甚至殺死敏感的農作物、植物和植被。」

氣象局灣區區分局表示，明年可能會再次調整相關規定。氣象局正在對寒冷季節的災害預警進行全面調整。2024年，該機構取消了美國其他地區的風寒預警，將其合併為極端寒冷預警。

