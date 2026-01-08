加州增長最快 都布林成長已放緩

被譽為加州增長最快的東灣都布林市人口增長雖有起伏，但官員們仍看好其未來前景。（Google maps）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，就在幾年前，三谷（Tri-Valley）地區的都布林市（Dublin）因人口驟增成為全國頭條新聞。它意外獲得「加州 增長最快城市」的稱號並廣受報導，這一印象如此深刻，以至於去年仍有媒體在重複這一說法。

但自2018年該市以驚人的4.5%增幅贏得該稱號以來，都布林的增長現實遠比這複雜得多。疫情 期間，都布林市人口實際出現萎縮，連續兩年呈現負增長。但到2023年，該市開始復甦，躋身灣區 增長速度第14快的城市。根據加州財政廳數據，一年後都布林市再度攀升至該地區增長速度第五快的城市，僅次於貝爾蒙（Belmont）、柏林甘（Burlingame）、柏克萊（Berkeley）和奧克萊（Oakley）。

那麼這座灣區最炙手可熱的城市未來發展前景如何？

首先，儘管已從巔峰迴落，都布林市1.16%的最新增長率仍令多數灣區城市望塵莫及。市議員卡德里（Kashef Qaadri）表示，由於可開發土地供應短缺且有限，宏觀經濟環境更放緩了建設步伐，這種回落實屬必然。但他強調都布林尚未達到「建設飽和」，承認近年來的快速增長同時源於住宅與商業開發。

卡德里認為都布林市將持續發展，其吸引力源於蓬勃發展的教育體系以及其他重大開發項目。他透露市政部門正規畫打造宜居宜游的市中心。

市議員喬西（Jean Josey）指出，過去幾年間，都布林市持續為全市不同收入群體建設住房，目前仍有發展空間。都布林居民當前最缺的是面向縮小居住空間需求的老年人建造的小型單層住宅。他希望看到更多「聯排住宅」項目，即在底層配置商業空間的獨棟住宅。

在最新灣區人口數據的另一面，增長最緩慢的城市包括莫拉卡（Moraga）、柯爾瑪（Colma）、東巴洛阿圖、佛斯特市（Foster City）和密爾比達，這些城市在2025年1月至2025年1月期間人口總數均減少了0.59%以上。

灣區委員會（Bay Area Council）公共政策高級副總裁里根（Matt Regan）希望本地區更多市中心及BART沿線城市實現增長，他指出，儘管疫情期間都布林市及其他灣區地區增長放緩，但大量人口正在回流。

加州人口數據顯示，疫情期間的人口外流在2024年終結，當年人口增長達10.8萬。

儘管都布林市可用土地儲備日漸減少，里根認為城市發展仍有空間。「向上發展永遠可行，」他強調，「空中空間永遠不會枯竭。」