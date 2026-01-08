我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

加州與西岸盟友挺兒童完整接種 拒絕採納CDC縮減疫苗

舊金山訊
舊金山公共衛生局7日發表聲明，對CDC「任意修訂」全國兒童疫苗時程、並大幅減少例行建議疫苗數量「深感憂慮」。（取自CDC官网）
聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）近日大幅縮減例行建議的兒童疫苗項目，但加州與其他三個西岸州仍表示，將持續支持長期以來採行的完整兒童疫苗接種政策，強調以科學與證據為基礎的公共衛生原則不變。

CDC周一宣布，未來將不再建議所有兒童例行接種流感、A型肝炎、腦膜炎、輪狀病毒與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，改為僅建議高風險兒童，或在與醫師諮詢後施打。該決定未引述新的科學證據，也未經過過往由傳染病專家參與的公開審查程序。

由加州、俄勒岡州、華盛頓州與夏威夷組成的西岸健康聯盟表示，將持續採納美國小兒科醫學會（AAP）所支持的兒童與青少年疫苗接種時程，並指出CDC的作法「未遵循既定疫苗政策程序，恐增加兒童可預防疾病風險」。

對於聯邦政府最新調整，舊金山公共衛生局（San Francisco Department of Public Health）7日發表聲明，對CDC「任意修訂」全國兒童疫苗時程、並大幅減少例行建議疫苗數量「深感憂慮」，直言相關改變讓兒童與社區暴露在不必要、且可預防疾病的風險之中。

公共衛生局呼籲社區正視兒童免疫的重要性，強調疫苗是保護兒童健康、經過最嚴謹研究驗證的有效工具之一。聲明指出，維持以證據為基礎的兒童疫苗接種制度，是防止傳染病擴散、確保校園運作、家庭安全與社區韌性的關鍵。

公共衛生局表示，將持續與加州公共衛生廳（California Department of Public Health）及西岸健康聯盟保持一致立場，支持AAP建議的兒童與青少年疫苗接種時程。官方並強調，截至2025年12月31日，所有原本建議的兒童與青少年疫苗，仍將由公私保險提供與涵蓋，家長無須擔心接種可近性。

舊金山衛生官員菲利普（Dr. Susan Philip）指出，兒童疫苗接種是公共衛生史上最重要的成就之一，已在包括舊金山在內的各地挽救無數生命。她表示，任何對疫苗有效性投下疑慮的行為，都可能對社區健康造成重大傷害。

菲利普說：「任何孩子因本可透過疫苗預防的傳染病而重病或死亡，都是一場悲劇。舊金山將持續依循科學證據與數據行事，並鼓勵所有家庭，按時為孩子接種AAP建議的所有疫苗。」

公共衛生局並重申，將與州、區域、醫療體系及社區夥伴持續合作，確保每一名兒童都能取得安全且有效的疫苗。

