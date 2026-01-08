30年前84歲老婦命案 最新DNA技術偵破 75歲嫌犯押返聖荷西

我的頻道

聖荷西訊
圖為被害人艾沙瑞茲。（聖荷西警方提供）
1997年發生的一起震驚社區的命案，在近30年後終於迎來突破。聖荷西警察局與聖塔克拉拉縣地檢處近日宣佈，透過先進的DNA與法醫遺傳譜系技術，成功鎖定並逮捕涉嫌殺害84歲老婦艾沙瑞茲（Alice Sharitz）的嫌犯孔特雷拉斯（Joe Contreras）。

1997年10月6日中午，警方接獲通報，稱北傑克遜大道一處公寓內發現死者。警方到場後發現獨居的沙瑞茲倒臥客廳地板，胸口插有一把木柄刀，現場情況駭人。屍檢顯示，死者遭刺兩刀，另有多處骨折及頸部與臉部外傷，死因為多重創傷。儘管警方當年展開大規模調查，並在現場採集DNA證據，但案件始終未能偵破，最終成為冷案。

嫌犯孔特雷拉斯已被捕。（聖荷西警方提供）
直到2021年，警方重新檢視舊證據，將保存多年的DNA樣本送交進行遺傳譜系分析。2024年10月，調查人員確認孔特雷拉斯為潛在DNA來源。隨後在俄勒岡州警方協助下取得其DNA樣本，並於2025年2月由聖塔克拉拉縣檢方犯罪實驗室確認，與案發現場DNA完全吻合。

警方隨後前往俄勒岡州對孔特雷拉斯進行訊問，並認定其涉案重大。2025年12月19日，孔特雷拉斯被逮捕，並於2026年1月6日引渡回聖荷西，現已以謀殺罪名收押於聖塔克拉拉縣主監獄。根據警方資料，孔特雷拉斯現年已75歲。

聖荷西警察局長約瑟夫(Paul Joseph)表示，時間不會抹去犯罪責任；而地檢長羅森(Jeff Rosen)強調，這起案件證明冷案不會被遺忘，正義終將到來。

