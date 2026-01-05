加州商家禁塑膠袋 有人不滿「紙袋要加錢」卻品質不佳

超市提供了各種式樣的布袋供選擇。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 自2026年1月1日起全面禁止零售業者提供任何形式的塑膠袋，包括過去被視為環保替代方案的厚款「可重複使用」塑膠袋。記者走訪後發現，包括沃爾瑪、Target、Ross等在內各大超市零售商 結帳區都已經換成紙袋，收費在10美分到20美分不等。而大眾過去熟悉的印刷有各家超市標誌的塑膠手提袋已經不見蹤影。

與此同時，各大零售商幾乎都提供了可反覆使用的無紡布購物袋。以Target超市為例，不僅有可以摺疊成錢包大小隨身便攜的款式，也有普通紙袋大小，或者超大的款式，甚至還有可保溫的款式供選擇。價格則是在99美分到5美元不等。而早先就已經實施環保理念的使用紙質購物袋的Trader Joe's、Wholefoods等超市則運營平穩。

不過也有在華人超市 的購物的顧客認為，目前超市提供的紙袋過於輕薄，容易破損。提把稍一用力就斷，遇到冷凍食品或肉類更容易受潮破底。像醬油、牛奶等較重商品放在這樣的紙袋很容易破損，瓶罐摔碎。

事實上加州早在2016年即禁止一次性塑膠袋，並允許商家改用較厚、標示可重複使用的塑膠袋，每個至少收費10美分。然而，州政府與多項研究指出，這類塑膠袋實際重複使用率偏低，多數仍被當作一次性用品處理，最終流入垃圾掩埋場。

依新規定，2026年起，超市、藥房、便利商店與酒類商店等零售場所，結帳時僅能提供紙袋或由消費者自備購物袋。

不過，此次禁令僅適用於結帳包裝，生鮮蔬果區仍大量使用可降解塑膠袋，讓部分受訪民眾認為「治標不治本」。另有民眾不滿紙袋仍需收取至少10至25美分費用，但品質卻未同步提升。