我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

加州商家禁塑膠袋 有人不滿「紙袋要加錢」卻品質不佳

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超市提供了各種式樣的布袋供選擇。（記者徐蓓蓓╱攝影）
超市提供了各種式樣的布袋供選擇。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州自2026年1月1日起全面禁止零售業者提供任何形式的塑膠袋，包括過去被視為環保替代方案的厚款「可重複使用」塑膠袋。記者走訪後發現，包括沃爾瑪、Target、Ross等在內各大超市零售商結帳區都已經換成紙袋，收費在10美分到20美分不等。而大眾過去熟悉的印刷有各家超市標誌的塑膠手提袋已經不見蹤影。

與此同時，各大零售商幾乎都提供了可反覆使用的無紡布購物袋。以Target超市為例，不僅有可以摺疊成錢包大小隨身便攜的款式，也有普通紙袋大小，或者超大的款式，甚至還有可保溫的款式供選擇。價格則是在99美分到5美元不等。而早先就已經實施環保理念的使用紙質購物袋的Trader Joe's、Wholefoods等超市則運營平穩。

不過也有在華人超市的購物的顧客認為，目前超市提供的紙袋過於輕薄，容易破損。提把稍一用力就斷，遇到冷凍食品或肉類更容易受潮破底。像醬油、牛奶等較重商品放在這樣的紙袋很容易破損，瓶罐摔碎。

事實上加州早在2016年即禁止一次性塑膠袋，並允許商家改用較厚、標示可重複使用的塑膠袋，每個至少收費10美分。然而，州政府與多項研究指出，這類塑膠袋實際重複使用率偏低，多數仍被當作一次性用品處理，最終流入垃圾掩埋場。

依新規定，2026年起，超市、藥房、便利商店與酒類商店等零售場所，結帳時僅能提供紙袋或由消費者自備購物袋。

不過，此次禁令僅適用於結帳包裝，生鮮蔬果區仍大量使用可降解塑膠袋，讓部分受訪民眾認為「治標不治本」。另有民眾不滿紙袋仍需收取至少10至25美分費用，但品質卻未同步提升。

支持環保的聲音同樣存在。部分受訪居民表示，自己早已養成隨車攜帶布製購物袋或摺疊箱的習慣，甚至直接將商品推到停車場再裝箱，認為新規只是加速民眾改變消費行為。還有民眾表示，自己之前在各類超市購物收到很多環保布袋，一直疏於使用，「這次終於有動力全部拿出來好好使用。」

超市收銀台過去的塑料袋已經更換成紙袋。（記者徐蓓蓓╱攝影）
超市收銀台過去的塑料袋已經更換成紙袋。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 零售商 華人超市

上一則

佛利蒙今年首起凶案 93歲老人槍殺配偶後自首

下一則

羅偉接受ABC專訪：今年著重公安、遊民與城市復甦

延伸閱讀

南加州新年連日暴雨破紀錄 乾燥天氣周三回歸

南加州新年連日暴雨破紀錄 乾燥天氣周三回歸
FAA禁航委內瑞拉領空 李奧納多錯過加州棕櫚泉影展頒獎

FAA禁航委內瑞拉領空 李奧納多錯過加州棕櫚泉影展頒獎
封面故事／錢之旅／北美最貴與最便宜的10大機場

封面故事／錢之旅／北美最貴與最便宜的10大機場
2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」
華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費

華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-04 01:17
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度的黑馬食材

2026-01-03 21:28

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班