女兒陳屍舊金山飯店 湯米李瓊斯曾申請臨時監護權 但後來撤銷

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區法院紀錄顯示，老牌演員湯米李瓊斯（右）2023年曾申請女兒維多利亞（中）的臨時監護權。（美聯社）
灣區法院紀錄顯示，老牌演員湯米李瓊斯（右）2023年曾申請女兒維多利亞（中）的臨時監護權。（美聯社）

奧斯卡獲獎演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）女兒維多利亞（Victoria Jones）驚傳疑似因吸毒過量陳屍在舊金山一飯店內。法院紀錄顯示，湯米李瓊斯兩年前曾申請女兒的臨時監護權，理由是她有「危及性命的行為」，需要接受戒毒治療。

舊金山紀事報報導，34歲的維多利亞於元旦在舊金山著名飯店Fairmont被發現失去意識，後來被宣布死亡。知情人士表示，此案被認定為意外藥物過量致死。

根據法院紀錄，維多利亞去年在灣區多次被捕，死亡前正面臨納巴縣（Napa County）多項輕罪指控，包括吸毒、持有毒品和家庭暴力，但她拒不認罪，原定於本月出席庭前和解會議。

另外，馬連縣法院（Marin County Court）紀錄顯示，湯米李瓊斯2023年8月7日申請女兒維多利亞的監護權，當時維多利亞因對自己和他人構成危險，被強制送往當地格林布瑞（Greenbrae）一家醫院。

湯米李瓊斯在申請書中寫道：「被監護人需要康復並戒除毒癮，但醫院無法提供戒毒機構提供的服務。因此，如果不將她從醫院送往戒毒機構，她將遭受無法彌補的傷害。」

湯米李瓊斯在提出監護申請時，曾要求不要讓維多利亞以及包括維多利亞生母莫澤（Kimberlea Cloughley Moser）在內的其他家庭成員收到監護權聽證會通知，因為他擔心，一旦維多利亞得知，就會「再次消失」。

紀錄顯示，被指定為監護人的並非湯米李瓊斯本人，而是施米勒（Margaret Caron Schmierer）。施米勒在2023年8月17日提出的一份報告中寫道，維多利亞已離開被拘留的醫院，但未立即進入戒毒機構。

施米勒表示，她於2023年8月11日至16日之間聯絡了維多利亞三次，維多利亞表示不想住院，但願意接受位於舊金山的門診治療計畫。施米勒的律師也提出報告指出，其當事人並不知道維多利亞住在哪裡，因為她拒絕透露。

幾個月後，湯米李瓊斯要求完全撤銷此監護案件，並解除了女兒臨時監護人和獨立律師的職務。

2023年12月18日，馬連縣高等法院法官西蒙斯（Kelly Simmons）終止了臨時監護權，並批准了湯米李瓊斯提出的撤銷案件請求。

