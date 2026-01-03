聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一處科技園區以遠低於先前價格的金額被收購，顯示灣區辦公大樓市場依然低迷，但同時也為精明的投資者提供了機會。

聖荷西信使報報導，根據12月31日提交給聖塔克拉拉縣記錄員辦公室的文件顯示，位於375 West Trimble Road的辦公中心以6360萬美元被收購。MetLife投資管理公司的一家房地產部門出售了這處位於聖荷西顯眼街角的房產。

近幾個月來，北聖荷西已成為房地產交易的熱點。12月19日，思科系統公司以6300萬美元將位於北聖荷西的四棟辦公大樓和兩座停車場出售給了南灣開發公司（South Bay Development）。這些建築的地址分別為East Tasman Drive的260號、300號和350號，以及Zanker Road的3750號。

去年10月，澳洲房地產開發巨頭古德曼集團（Goodman Group）旗下的一家子公司以2億美元的價格收購了位於北聖荷西的一大片土地和建築物，該地塊毗鄰微軟正在考慮建造資料中心的選址。

元旦前夕的這項最新交易中，由DivcoWest牽頭的這家子公司以全現金方式收購了位於West Trimble Road的園區，與該地塊之前的交易相比，此次交易價格大幅降低。

根據PropertyShark商業房地產網站顯示，這個新收購的園區辦公大樓總面積達25萬1400平方呎。2015年，MetLife旗下子公司以9590萬美元購入園區。這意味著DivcoWest此次收購價格比十年前低了33.7%。最新成交價也比該物業目前的評估價值1.153億美元低了44.8%。

如果某個地區的房地產價值走軟，這種下跌可能會影響城市、縣、地區機構和學區的重要房產稅收入來源。

CBRE商業地產公司目前正在為該園區尋找租戶。一份行銷手冊顯示，目前約有4萬6000平方呎的辦公空間可供出租。該科技園區最初建於1982年，並於2014年進行了大規模翻修。

聖荷西 房地產 澳洲

