灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

灣區鳥類數量持續下滑，其中依賴灣區濕地度冬與遷徙的濱鳥（shorebirds），衰減情況尤為嚴重。（記者龔玥/攝影）

一份最新發布的《舊金山灣區 鳥類現況報告》指出，灣區鳥類族群在過去數十年持續減少，其中依賴灣區濕地度冬與遷徙的濱鳥（shorebirds），衰退情況尤為嚴重。研究發現，部分中型濱鳥在過去20年內數量減少高達87%，引發生態界高度關注。

根據SFgate的報導，該報告由Point Blue保護科學組織與多家民間及聯邦研究機構共同完成，是自2011年以來首次系統性更新。研究人員指出，灣區的趨勢與全國情況一致，自1970年以來，北美鳥類總數已減少約30%，主因包括棲地流失、城市與郊區開發擴張。

Point Blue研究主任馬修·賴特表示，鳥類數量下滑不僅是單一物種的問題，而可能對整個生態系統造成長遠影響。

不過，報告也顯示部分積極跡象。近年在北灣與南灣，隨著多項濕地復育工程推進，鳴雀、普通黃喉林鶯等物種數量出現回升，顯示生態修復可能開始發揮效果。儘管整體情況仍不樂觀，但持續的復育與保護措施，至少有助於減緩下滑速度。

專家強調，灣區潮汐濕地不僅是西岸最重要的鳥類棲地之一，也具有防洪與緩衝海平面上升的功能。然而，歷史上約八至九成濕地已因人類開發而消失。近年來，在區域性稅收資金支持下，灣區多處工業鹽田已逐步恢復為濕地，但同時，鄰近濕地的住宅開發計畫仍不斷出現，引發環保與住房需求之間的拉鋸。此外，聯邦政府 削減自然保育與科研經費，也為未來鳥類監測與復育工作增添變數。研究人員警告，若缺乏長期資料支援，將難以準確評估開發與氣候變化對鳥類的影響。

對一般民眾而言，物種消失或許抽象，但某些鳥類數量明顯減少已是不爭事實，「這些報告的意義，在於讓更多人真正看見正在發生的變化。」