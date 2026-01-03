我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

記者龔玥/聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區鳥類數量持續下滑，其中依賴灣區濕地度冬與遷徙的濱鳥（shorebirds），衰減情況尤為嚴重。（記者龔玥/攝影）
灣區鳥類數量持續下滑，其中依賴灣區濕地度冬與遷徙的濱鳥（shorebirds），衰減情況尤為嚴重。（記者龔玥/攝影）

一份最新發布的《舊金山灣區鳥類現況報告》指出，灣區鳥類族群在過去數十年持續減少，其中依賴灣區濕地度冬與遷徙的濱鳥（shorebirds），衰退情況尤為嚴重。研究發現，部分中型濱鳥在過去20年內數量減少高達87%，引發生態界高度關注。

根據SFgate的報導，該報告由Point Blue保護科學組織與多家民間及聯邦研究機構共同完成，是自2011年以來首次系統性更新。研究人員指出，灣區的趨勢與全國情況一致，自1970年以來，北美鳥類總數已減少約30%，主因包括棲地流失、城市與郊區開發擴張。

Point Blue研究主任馬修·賴特表示，鳥類數量下滑不僅是單一物種的問題，而可能對整個生態系統造成長遠影響。

不過，報告也顯示部分積極跡象。近年在北灣與南灣，隨著多項濕地復育工程推進，鳴雀、普通黃喉林鶯等物種數量出現回升，顯示生態修復可能開始發揮效果。儘管整體情況仍不樂觀，但持續的復育與保護措施，至少有助於減緩下滑速度。

專家強調，灣區潮汐濕地不僅是西岸最重要的鳥類棲地之一，也具有防洪與緩衝海平面上升的功能。然而，歷史上約八至九成濕地已因人類開發而消失。近年來，在區域性稅收資金支持下，灣區多處工業鹽田已逐步恢復為濕地，但同時，鄰近濕地的住宅開發計畫仍不斷出現，引發環保與住房需求之間的拉鋸。此外，聯邦政府削減自然保育與科研經費，也為未來鳥類監測與復育工作增添變數。研究人員警告，若缺乏長期資料支援，將難以準確評估開發與氣候變化對鳥類的影響。

對一般民眾而言，物種消失或許抽象，但某些鳥類數量明顯減少已是不爭事實，「這些報告的意義，在於讓更多人真正看見正在發生的變化。」

灣區 舊金山 聯邦政府

上一則

聖荷西首度承認：2030年「碳中和」無法達成

下一則

涉嫌計畫元旦恐攻 41歲華女不認罪

延伸閱讀

氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電

氣象局發布強風警報 灣區周末恐再停電
灣區舉行元旦升旗典禮　僑胞齊聚展凝聚力

灣區舉行元旦升旗典禮　僑胞齊聚展凝聚力
灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯

灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯
超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長

超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長
密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位