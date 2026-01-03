周末洪水警告 灣區將迎幾十年來最高海潮氾濫

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
國家氣象局對舊金山灣區發布沿海洪水預警（coastal Flood warning）。(取自weather.gov)
2026年的第一個周末，灣區可能出現幾十年來最高的海潮氾濫。國家氣象局於2日將洪水警告升級，駕駛人切莫強渡淹水的道路。

舊金山紀事報報導，本周末灣區部分地區可能遭逢數十年來最嚴重的沿海洪水，極端大潮（extreme king tides）疊加風暴潮（storm surge）和強風，促使氣象預報機構發布沿海洪水預警（coastal Flood warning）。國家氣象局升級了舊金山灣沿岸的洪水預警，指出在周六下午之前的高潮期間，海水淹沒道路、公園和其他低窪地區的風險顯著增加。

預報指出，周六上午發生洪水的風險最大，屆時高潮水位可能比正常水位高出2.5呎，最糟的情況是海灣部分地區被淹沒2.7呎，這將使水位距離1983年創下的2.8呎的歷史最高紀錄僅差一點點。異常高的潮汐是由罕見的天文現象共同作用造成的，包括滿月和月球很接近地球，同時太平洋上還出現了一場強烈的風暴。

預計強勁的南風將把海水推向海岸線，在原本就已較高的潮位基礎上，再疊加高達1.3呎的風暴潮。舊金山周五上午的潮位比正常水平高出約2.2呎，並在周六上午達到峰值，隨後於周日逐漸消退。氣象局提醒，海灣各處的潮汐時間可能有顯著差異，這意味著風暴的影響可能會因地點而異，或提前或延後到來。

舊金山灣沿岸地區已發布沿海洪水預警，而太平洋沿岸和蒙特瑞灣部分地區的沿海洪水警報則持續至周日。洪水最有可能發生在那些在大潮期間經常出現問題的地區，包括濱水道路、停車場和潮汐水道附近的居民區。

預計這場風暴還將帶來持續到周一的降雨，周五晚至周六將出現強風，周末可能出現雷暴，這將增加內陸地區局部淹水的風險。氣象部門敦促居民避開洪水區域，切勿駕車駛入積水的地方。

