聖荷西首度承認：2030年「碳中和」無法達成

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西市政府坦承，實現氣候承諾的難度升高。（記者龔玥／攝影）
距離2030年實現「碳中和」目標只剩不到五年，聖荷西市政府坦承，城市目前並未走在達標的軌道上，實現氣候承諾的難度正持續升高。

根據Sanjose Spotlight的報導，聖荷西市議會近期通過「氣候智慧聖荷西」（Climate Smart San Jose）減碳計畫的行政更新報告，首次在官方文件中承認，依照最新溫室氣體盤查結果，聖荷西恐怕無法如期在2030年前達成碳中和。報告顯示，該市的溫室氣體排放量在2021年至2023年間不降反升，出現約0.2%的成長。

第四選區市議員科恩（David Cohen）在會議中指出，這份數據應該成為全體市府與社區的警鐘。他表示，2030年的碳中和目標並不會自動實現，必須付出更多努力，並採取比以往更具突破性的行動。這一停滯現象，與「氣候智慧聖荷西」計畫初期的成果形成對比。自2018年啟動以來，聖荷西在2017年至2021年間成功將整體碳排放量降低約16%，一度被視為灣區氣候行動的領先城市。然而，截至2023年，聖荷西的溫室氣體排放總量仍約為500萬公噸二氧化碳當量，進展顯著放緩。

市府指出，儘管距離2030年碳中和目標差距擴大，但若依照較早期設定、較為保守的減碳目標，城市仍大致符合原先規劃。

市府在最新報告中指出，目前已推動超過40項減碳措施，包括補助住戶汰換電動熱泵等節能設備、擴大電動自行車使用、以及在全市設置電動車充電站等。其中，2019年成立的「聖荷西清潔能源」（San Jose Clean Energy）計畫，被視為最具影響力的政策之一，為數十萬用戶提供95%來自無碳或低碳來源的電力。

不過，專家指出，聖荷西已經完成相對容易的「低垂果實」，未來的減碳行動將更加艱鉅。根據市府目標，至2030年電動車使用率須達到79%，但截至2024年，實際僅約8%。電價上漲、電氣化產業尚未成熟，以及疫情後公共交通使用率下滑，都是影響減碳進度的重要因素。

然而，2025年9月，市議會否決兩項原本用以加速住宅電氣化的法規提案，也引發外界質疑市府是否仍堅守2030年目標。

聖荷西 電動車 疫情

