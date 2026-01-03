AI先驅勒昆批「超智」汪滔缺科研經驗 示警Meta將人才流失

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Meta前任首席AI科學家勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆）。(美聯社)
社群媒體巨擘Meta前任首席AI科學家勒昆（Yann LeCun，又譯楊立昆），批評Meta的「超級智慧（superintelligence）」新領導汪滔（Alexandr Wang）缺乏經驗，也不知道如何做研究。

企業內線（Business Insider）報導，AI先驅勒昆還預測，Meta AI將有更多員工離職。勒昆在接受金融時報（Financial Times）採訪時批評了汪滔，汪滔被Meta AI挖角來領導其超級智慧實驗室（Superintelligence Labs）。

勒昆曾是Meta公司的首席人工智慧科學家，去年11月宣布離職創辦自己的公司。他說︰「汪滔學得很快，也知道他自己不懂什麼…但他沒有科研經驗，不知道科研是如何進行的，也不知道對研究人員來說什麼有吸引力，什麼會讓他們反感。」根據維基資料，勒昆是2018年圖靈獎得主

汪滔是查克柏格在AI人才爭奪戰中大舉招募的重中之重。Meta向Scale AI投資了140億美元，其中包括從這家備受矚目的新創公司挖走汪滔。勒昆表示，由於Meta旗艦開源人工智慧模式Llama的進展令人失望，查克柏格十分沮喪，因而動了挖角汪滔的念頭。

勒昆表示，Meta人工智慧團隊「竄改」了Llama 4的部分測試結果。當時，Meta公司因涉嫌操縱基準測試結果而受到批評。勒昆稱，此事令查克柏格對Meta原有的AI團隊徹底失望，所以基本上把整個GenAI團隊都邊緣化了。

至於他與汪滔的關係，勒昆表示，儘管在查克柏格重組AI部門後，這位28歲的年輕人曾短暫地擔任他的上司，但汪滔並沒有真正指揮他。「你不能告訴一個研究人員該做什麼，」勒昆說，「你當然更不能告訴像我這樣的研究人員該做什麼。」

勒昆表示，查克柏格仍然支持他（勒昆）對人工智慧未來發展的看法，但查克柏格的大規模招募主要集中在大型語言模型（LLM）的開發。「我確信Meta內部很多人，可能包括汪滔在內，都不希望我公開宣稱LLM在超級智慧領域基本上是死胡同，」勒昆說，「但我不會因為某些人認為我錯了就改變我的想法。我沒錯。作為一名科學家，我的職業操守不允許我這樣做。」

Meta的「超級智慧」新領導汪滔（Alexandr Wang）被Meta前任首席AI科學家批評，缺乏經驗。 （路透）
Meta AI 查克柏格

