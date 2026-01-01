Flock Safety獲屋崙監控新約 承諾不與ICE共享資訊

屋崙市府將繼續與人工智慧監控攝影機公司合作。示意圖。(Copilot AI生成)

屋崙 市政府將繼續與一家利用車牌掃描技術協助執法部門抓捕犯罪嫌疑人的監控公司合作。這項決定與先前否決該公司價值200萬美元新合約的投票 結果截然相反。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這家名為Flock Safety的公司將繼續維護現有的300個攝影機組成的網絡，監控屋崙市最繁忙的街道和當地州際公路，為期兩年。在此期間，屋崙警察局將公開招標，尋找長期供應商。

Flock公司的代表駁斥了外界的批評，以及當地一位隱私倡議者提起的訴訟。這些批評稱，該公司掌握的大量車牌資訊可能被聯邦移民 當局獲取，違反了屋崙的庇護政策。

然而，屋崙市議會12月以七比一的投票結果通過了授予該公司新合約的決議。市議會修改了新合同，要求Flock公司承諾不與美國移民和海關執法局（ICE）共享車牌資訊。

市政府也將繼續與加州公路巡邏隊（CHP）保持數據共享協議。根據州長紐森的命令，CHP是管理這些攝影機的主要執法機構。

市議員拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran）表示：「如果出現任何違反該政策並被用來傷害我們最弱勢群體的跡象，我們將取消合約。」她將這項協議描述為「為期兩年的實驗」。

同時，屋崙警察局（OPD）將用18到24個月的時間對多家供應商進行審查，以簽訂未來的合約。警方領導層堅稱，在屋崙警察局人員急劇減少的時期，這些攝影機一直是打擊犯罪的重要工具。

從2024年7月到11月，現有的Flock攝影機已協助警方逮捕了232人，其中17人涉及兇殺案。屋崙警察局官員在周二的市議會會議上表示，這些攝影機還幫助執法部門繳獲了68支槍枝，並協助抓獲了上個月殺害深受愛戴的當地橄欖球教練比姆（John Beam）的嫌疑人。

同時，Flock公司大力宣傳其人工智慧技術如何掃描即時影像以獲取車輛的非常具體的訊息，但該公司堅稱其未使用臉部辨識軟體。

屋崙的隱私諮詢委員會曾敦促市議會尋找其他供應商。在周二的會議上，超過100名公眾發言者表達了與委員會相同的擔憂。

支持Flock人士則指出，今年早些時候，屋崙商會進行的一項民意調查顯示，三分之二的屋崙居民普遍支持執法部門進行監控。

合約得到了市議員休斯頓（Ken Houston）以及王夏琳的支持。「很明顯，這項技術對於打擊人口販運至關重要，尤其是對於抓捕那些對未成年人進行商業性剝削的販運者，」王夏琳說。