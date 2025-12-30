列治文區變壓器起火 PG&E再傳突發停電 逾1.1萬戶受影響

舊金山列治文區周日晚間發生變壓器起火事故，超過1.1萬戶一度無電可用。（取自PG&E官網）

舊金山 列治文區周日(28日)晚間發生變壓器起火事故，導致太平洋瓦電（PG&E）再次出現非計畫性停電，超過1.1萬戶一度無電可用。

消防單位表示，火警於晚間約7時45分接獲通報，地點位於12大道與Balboa街一帶，消防人員到場後封鎖現場，並待太平洋瓦電工程人員抵達接手處理。消防單位未進一步公布起火原因與細節。

太平洋瓦電指出，此次停電係因「架空設備故障」所致，但未說明具體故障情況。停電影響範圍涵蓋列治文區、金門公園及Presidio一帶，部分交通號誌亦受波及，電力至晚間約11時左右陸續恢復。

此次火警與停電發生之際，正值太平洋瓦電準備於週日將列治文區用戶切換回正常市電。該公司自上周一以來，因12月20日全市性大停電事故，持續仰賴臨時柴油發電機供電；該次停電高峰期間，全市多達13萬戶家庭與商家無電可用，其中列治文區受創最為嚴重。

太平洋瓦電表示，當晚稍後為約6000戶進行電力切換作業，並安排約10分鐘的計畫性停電；該計畫性停電發生於突發停電之後。公司並未說明先前的設備故障是否與後續的計畫性停電有關。

太平洋瓦電發言人諾曼(Matt Nauman)於周日稍早發布聲明表示，感謝用戶在過去一周期間所展現的耐心。