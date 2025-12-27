我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

重建24年 海灣大橋成「征服恐懼」建築奇蹟

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
海灣大橋是加州歷史上最昂貴的公共工程項目。(美聯社)
海灣大橋是加州歷史上最昂貴的公共工程項目。(美聯社)

1989年Loma Prieta地震後，為了修復脆弱的東橋段，重建海灣大橋曾一度被熱議為耗資巨大的實驗性方案。如今，重建後的海灣大橋已運作十餘年，成為舊金山灣區最重要的交通要道之一。

這座橋梁上標誌性的觀景塔擁有開闊的全景視野，同時也隱藏著海灣大橋最後幾個不為人知的建築祕密之一：一個臨場發揮的創意，堪稱「生活模仿藝術」的典範。

聖荷西信使報報導，加州交通廳灣區發言人內伊（Bart Ney）透露，大眾機械（Popular Mechanics）雜誌的創意團隊在2007年6月刊的封面設計中，對海灣大橋進行了大膽的藝術加工。

「他們在上面加了護牆，還在橋頂上畫了一個小小的觀察站，」內伊說。雖然最初的設計是平頂，但預算中還有時間和資金支持他們進行一些即興發揮。 「設計師看到這個設計後，覺得非常有吸引力，於是重新設計了橋頂。」

歷時約24年，耗資65億美元，海灣大橋於2013年勞工節重新開放通車。它是加州歷史上最昂貴的公共工程項目，至今仍保持著這一頭銜。同時，它也是全美第四大最昂貴的公共工程項目，以及世界上最寬的懸索橋。

內伊表示，最大的建築挑戰之一，是如何在結構耐久性、功能性和藝術美感之間找到平衡。

「這座橋的建造源於恐懼——對地震的恐懼，對死亡的恐懼。」內伊說，「設計靈感正是為了消除這種恐懼。當你看到這座橋時，你應該感到安心。」

他們的設計首先要符合加州最高抗震安全標準中規定的「生命線標準」。其中有兩個基本原則：這座新的地標建築必須能夠承受地震帶來的最大震動，同時在強烈地震發生後，也必須能夠讓緊急救援車輛立即抵達。

內伊表示，現存的約100座自錨式懸索橋中，多數僅供行人通行。

「建造如此規模的橋梁實屬罕見，而建造一座打破紀錄的橋梁更是鳳毛麟角，」他坦言自己也一度懷疑這項開創性的計畫是否能夠真正動工。

「這座橋的部分結構是以前從未出現過的，所以必須憑空發明出來，」內伊說，雖然自錨式懸索橋背後的科學原理並不新穎，但此前從未有人嘗試建造過能夠安全橫跨海灣的橋梁。

最終的成果是一座懸鏈線拱橋——由一根直徑32吋的單根纜索構成，將重建後的橋梁連接在一起——它承載著3萬5200噸的鋼材、混凝土和瀝青，卻絲毫不會擺動、搖晃或變形。

內伊表示，海灣大橋的建築奇蹟是獨一無二的，它是由當地獨特的悲劇、社區精神和創造力交織而成。

地震 加州 灣區

上一則

聖荷西都會區租金續漲 加劇住房負擔危機

下一則

與AI機器人聊天 身分、健康等五類隱私別外洩

延伸閱讀

冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死

冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死
TikTok「踢門」惡作劇 加州警：可致嚴重控罪 多人已被捕

TikTok「踢門」惡作劇 加州警：可致嚴重控罪 多人已被捕
無證移民白卡擴大 成本翻倍年耗百億

無證移民白卡擴大 成本翻倍年耗百億
加州擬徵富豪稅：看似劫富濟貧 實則後患無窮？

加州擬徵富豪稅：看似劫富濟貧 實則後患無窮？
亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則