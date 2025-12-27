重建24年 海灣大橋成「征服恐懼」建築奇蹟

海灣大橋是加州歷史上最昂貴的公共工程項目。(美聯社)

1989年Loma Prieta地震 後，為了修復脆弱的東橋段，重建海灣大橋曾一度被熱議為耗資巨大的實驗性方案。如今，重建後的海灣大橋已運作十餘年，成為舊金山灣區 最重要的交通要道之一。

這座橋梁上標誌性的觀景塔擁有開闊的全景視野，同時也隱藏著海灣大橋最後幾個不為人知的建築祕密之一：一個臨場發揮的創意，堪稱「生活模仿藝術」的典範。

聖荷西信使報報導，加州 交通廳灣區發言人內伊（Bart Ney）透露，大眾機械（Popular Mechanics）雜誌的創意團隊在2007年6月刊的封面設計中，對海灣大橋進行了大膽的藝術加工。

「他們在上面加了護牆，還在橋頂上畫了一個小小的觀察站，」內伊說。雖然最初的設計是平頂，但預算中還有時間和資金支持他們進行一些即興發揮。 「設計師看到這個設計後，覺得非常有吸引力，於是重新設計了橋頂。」

歷時約24年，耗資65億美元，海灣大橋於2013年勞工節重新開放通車。它是加州歷史上最昂貴的公共工程項目，至今仍保持著這一頭銜。同時，它也是全美第四大最昂貴的公共工程項目，以及世界上最寬的懸索橋。

內伊表示，最大的建築挑戰之一，是如何在結構耐久性、功能性和藝術美感之間找到平衡。

「這座橋的建造源於恐懼——對地震的恐懼，對死亡的恐懼。」內伊說，「設計靈感正是為了消除這種恐懼。當你看到這座橋時，你應該感到安心。」

他們的設計首先要符合加州最高抗震安全標準中規定的「生命線標準」。其中有兩個基本原則：這座新的地標建築必須能夠承受地震帶來的最大震動，同時在強烈地震發生後，也必須能夠讓緊急救援車輛立即抵達。

內伊表示，現存的約100座自錨式懸索橋中，多數僅供行人通行。

「建造如此規模的橋梁實屬罕見，而建造一座打破紀錄的橋梁更是鳳毛麟角，」他坦言自己也一度懷疑這項開創性的計畫是否能夠真正動工。

「這座橋的部分結構是以前從未出現過的，所以必須憑空發明出來，」內伊說，雖然自錨式懸索橋背後的科學原理並不新穎，但此前從未有人嘗試建造過能夠安全橫跨海灣的橋梁。

最終的成果是一座懸鏈線拱橋——由一根直徑32吋的單根纜索構成，將重建後的橋梁連接在一起——它承載著3萬5200噸的鋼材、混凝土和瀝青，卻絲毫不會擺動、搖晃或變形。

內伊表示，海灣大橋的建築奇蹟是獨一無二的，它是由當地獨特的悲劇、社區精神和創造力交織而成。