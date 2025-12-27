聖誕大戰勇士輕取獨行俠 柯瑞飆23 全場起立歡迎湯普森回家

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
這場聖誕大戰中，湯普森換防柯瑞。（記者王子涵/攝影）
這場聖誕大戰中，湯普森換防柯瑞。（記者王子涵/攝影）

金州勇士25日以126比116在主場擊敗達拉斯獨行俠，拿下聖誕大戰勝利。當家球星柯瑞（Stephen Curry）迎來生涯重要里程碑，在第三節達成個人職業生涯第2萬6000分，並於比賽剩下約3分鐘時命中關鍵三分球，為主隊鎖定勝局，全場貢獻23分、3籃板、4助攻。

勇士其他球員方面，梅爾頓攻下16分、3籃板，巴特勒則拿下14分、9籃板、9助攻。獨行俠方面，狀元郎弗拉格繳出全場最高的27分，另有6籃板、5助攻。

勇士舊將湯普森（Klay Thompson），過去同隊時，和柯瑞被稱為「水花兄弟」，本場面對老東家。賽前熱身期間，柯瑞多次回頭望向湯普森，兩人在中圈相遇時相互致意並擁抱。湯普森於首節剩下5分51秒時首次登場，現場灣區球迷報以熱烈掌聲。

柯瑞在賽後記者會上說：「看到湯普森從球場另一側走出來，這種感覺永遠不會變得正常。」他也提到，每一次交手都會喚起過往並肩作戰的回憶，但自己不會過度沉浸其中，因為雙方都必須專注於當下的競爭，未來仍有更多目標需要完成。

這是柯瑞連續第13年出戰聖誕大戰，他形容這是一種「榮譽」。柯瑞說：「聯盟只有10支球隊能參與這樣的比賽，我從不認為這是理所當然。」聖誕大戰通常提前開賽，讓球員與球迷賽後仍有時間返家與家人團聚。「我已經迫不及待想回家，尤其是在贏球之後。」

全場數據方面，獨行俠全場僅出手14次三分球、命中4球；勇士則投出50記三分、命中14球，顯示兩隊在進攻策略上的明顯差異。勇士主教練科爾（Steve Kerr）賽後也稱讚球隊的防守表現，儘管獨行俠全場投籃命中率高達55%，但外線出手次數有限。

「我不太確定有多少能歸功於我們的防守，」科爾說，「這幾乎是一場標準的現代型比賽。雖然並非完美，但我們仍然依靠防守，在關鍵時刻贏下比賽。」

柯瑞 灣區

與AI機器人聊天 身分、健康等五類隱私別外洩

聖荷西處理棄置購物車有成效 3個月回收734輛

