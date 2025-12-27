我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

保護居民 灣區「ICE禁入區」再添兩處

「ICE禁入區」政策，即禁止聯邦執法人員在公共用地集結，已在灣區範圍內擴展。(AI生成圖片)

所謂「ICE禁入區」(ICE-free zones)，即禁止聯邦執法人員在公共用地集結的政策，在比諾爾(Pinole)市和西康曲柯士達聯合學區近期通過限制措施後，已在灣區範圍內擴展。

東灣時報(East Bay Times)報導，比諾爾市議會日前投票通過了這項政策，西康曲柯士達聯合學區教育委員會也在稍後通過了該政策，使這兩個地區成為灣區第二個和第三個正式禁止聯邦移民執法人員在其公共用地開展行動的地區。

比諾爾市的政策將適用於該市擁有的土地，而學區的政策將涵蓋艾爾賽利度、聖巴布洛、列治文、比諾爾和赫克力斯(Hercules)等地的數十個地點。根據美國人口普查局2023年的數據，康曲柯士達縣超過四分之一的居民出生於國外。

「我希望比諾爾的每個家庭都能清楚地聽到這句話：你們屬於這裡，你們理應感到安全，」剛卸任市長的市議員薩薩伊（Cameron Sasai）說， 「生活在持續恐懼中的人們無法茁壯成長。比諾爾堅定地捍衛所有居民的尊嚴和平等保護。」

聖塔克拉拉縣議會是該地區首個通過類似限制的機構。阿拉米達縣、柏克萊和舊金山也已考慮在其轄區內實施類似的法令。

薩薩伊表示，比諾爾警察局一直在例行檢查ICE可能的蹤跡，但尚未確認任何ICE人員出現，市府也未發生任何拘留事件。薩薩伊補充說，由於ICE官員使用無標識車輛，因此很難發現他們的痕跡。

為了幫助居民建立信任感和安全感，舊金山灣區各地紛紛宣佈設立庇護城市、縣或區，並禁止其僱員在未獲得司法搜查令的情況下與聯邦官員分享資訊。

ICE 灣區 學區

