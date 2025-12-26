平安夜暴風雨襲灣區 手機警報驚醒民眾 聖荷西節日燈展連2天關閉

一夜風暴過後，不少灣區民眾醒來後發現樹枝折斷，落葉遍地。（記者徐蓓／攝影）

聖誕平安夜，一場夾帶強風與豪雨的冬季風暴橫掃灣區 ，灣區多地民眾在半夜被強風吹襲聲與手機緊急警報驚醒。國家氣象局（National Weather Service）對部分地區發布突發洪水警報（Flash Flood Warning），提醒情況「危險且可能危及生命」，呼籲民眾避免不必要外出，切勿行駛於積水道路。

不少灣區居民表示，這是近年少見的「被風嚇醒」經驗。有住在南灣的華人形容，凌晨風聲如同暴風直灌窗戶，「人生第一次被大風吵醒，腦子裡只剩一個念頭：早上出門會不會被吹走。」也有人說，陽台門被狂風吹開，嚇得立刻起身檢查門窗安全。

社群平台上，平安夜的討論串迅速累積回應，留言多圍繞「整晚睡不好」、「半夜手機警報狂響」、「風大到窗戶震動」。有居民分享，清晨查看庭院時，前一晚剛清掃好的大量落葉與樹枝已不見蹤影，推測早被狂風吹到鄰居家；也有人指出，部分地區一夜之間短暫停電多次，影響聖誕節 前的家庭準備。

住在西聖荷西 （West San Jose）與庫比蒂諾（Cupertino）一帶的居民特別提到，當地靠近山腳與溪流，遇到強風豪雨時更容易出現積水與停電問題。而山景城（Mountain View）等靠近灣岸或溪流的區域，仍須高度警惕暴雨引發的洪水風險。

值得注意的是，這波風暴呈現明顯「日夜反差」。不少民眾表示，天亮後風雨明顯減弱，甚至轉為晴朗天氣，讓人一度懷疑前一晚的驚魂是否只是「一場夢」。然而氣象單位提醒，冬季風暴系統變化快速，夜間往往是最危險時段，民眾切勿因白天放晴而掉以輕心。

與此同時，本年度聖誕季節南灣最受歡迎的聖荷西節日燈展（Holiday Lights San Jose)也因為連日的風暴天氣，被迫在聖誕節平安夜和聖誕節當日連續2天關閉。但主辦方表示持有這兩天門票的民眾不必擔憂票會作廢，可以另擇他日前往，或是申請退票。

平安夜緊急警報中也提示民眾，面對類似風暴，應提前固定戶外物品、檢查門窗，並保持手機緊急警報開啟。若遇道路積水，務必「Turn around, don’t drown（掉頭就走，別冒險涉水）」，以確保自身與家人安全。