科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

在矽谷 ，寫程式、跑模型、談演算法，是許多科技工作者的日常；但對在新創公司工作的「小汀」而言，下班後的人生重心，卻是在自家後院升起的熊熊爐火中。

來自福建、在美國完成研究所學業後投入科技業的小汀，自小便對做菜情有獨鍾。儘管本業與廚房看似毫不相干，但他形容，做菜一直是埋在心裡多年的「種子」。疫情 期間在家下廚時，對火力不足的遺憾，更讓他萌生「一定要有一座大火力爐灶」的想法。搬到加州 後，他很快行動，在後院架起近乎商用等級的爐具，正式展開他的「爆炒人生」。

有趣的是，身為福建人的小汀，並未選擇清淡鮮美的家鄉菜，而是一路鑽研重火快炒、香辣奔放的湘菜。他發現，自己多年來最著迷的，其實正是爆炒肉類、切工細緻、講究鍋氣的料理風格，與湘菜不謀而合。受限於室內油煙與火力，他索性把廚房搬到戶外，反而更貼近理想中的料理狀態。

過去七個多月，小汀已在後院舉辦約30場私廚聚餐，邀請超過160人上門吃飯。多數來客原本互不相識，卻因一桌菜結緣，成為朋友。這些賓客多半透過社群平台認識他，並非制式報名，而是憑一份真誠的私訊與緣分排隊等候，有時甚至要等上一個月。

小汀強調，這並非營利活動，只在餐後分攤食材成本；最早甚至連材料費都不收。他坦言，每一場飯局從選人、設計菜色、分批採買食材，到當天長達十多小時的準備與收尾，投入的時間與體力都相當驚人，但精神上卻是一種放鬆與平衡。

他的招牌菜「小炒牛肉」尤受歡迎，講究食材品質、火候與調味克制，甚至獲得湖南籍食客的高度肯定。不同於部分餐館重油重味的做法，小汀追求的是讓食材本身說話的「舒服的辣」。辣椒來源多元，未來更計畫親自在後院種辣椒，進一步掌握風味。

談起這段經歷小汀說，最大的收穫不只是廚藝進步，而是透過一次次共桌吃飯，重新認識自己，也看見人生更多可能。「我沒想過一定要做到什麼規模，只是先把眼前這件事做好。」他說，這七個月的投入，讓他對未來充滿期待。

在高度理性、效率至上的矽谷，小汀用一鍋熱油與一桌家常菜，證明科技人也能擁有不被刻板印象定義的多重人生。