王兆倫籲開公聽會 徹查大停電起因

王兆倫於21日走訪受停電影響嚴重的小商家及鄰里。（王兆倫辦公室提供）

舊金山 第四區市議員王兆倫（Alan Wong）21日宣布，將向市議會提案召開公聽會，全面檢視近期席捲全市多個社區的長時間停電事件，釐清事故成因、影響範圍，以及市府與電力公司在應變與溝通上的不足。

王兆倫指出，受影響地區包括普西迪歐（Presidio）、外列治文區、中列治文區、內列治文區、金門公園、外日落區、內日落區、金門高地、Inner Parkside、海耶斯谷及市政中心（Civic Center）等地，部分日落區、列治文區與Presidio截止21日下午仍有零星停電影響居民與商家。

他表示，最初通報顯示，停電起因為一處變電站失火，影響範圍有限，但實際情況卻迅速擴大，波及近三分之一的舊金山。究竟一場局部事故如何演變成大規模斷電，目前仍缺乏清楚說明。

「我們必須徹底弄清楚發生了什麼事，」王兆倫說，「到現在為止，仍沒有令人信服的解釋，說明為何局部事故會升高為影響這麼多社區的停電。這場聽證會的目的，就是要找出答案、改善溝通，並確保未來居民與小商家能得到更好的保障。」

根據太平洋瓦電公司（PG&E）公開的停電紀錄，在這次全市性事件前，舊金山部分地區已於7日及10日出現停電，尤其是日落區一帶，對居民生活與商家營運造成衝擊。王兆倫的辦公室期間接獲多名社區居民與商戶陳情，反映反覆斷電導致營業中斷、收入損失與高度不確定性。

為此，王兆倫已於11日致函太平洋瓦電，要求對方說明停電原因、事故擴大的過程，以及對外溝通出現的缺失，並將多名受影響商家列入副本。太平洋瓦電當天回覆已收到信函，並表示正在彙整資料，但截至目前，市議員辦公室仍未收到具體回應。

王兆倫表示，停電期間他家中同樣斷電，整個街區一片漆黑，「那天夜裡天氣寒冷，我家裡沒有暖氣，連附近銀行的提款機也無法使用。我直到今天早上才恢復供電。」他強調，這次聽證不僅是問責，更是為了讓社區了解真相，並建立更有效的通報與應變機制。

多名商家則在聲明中形容損失慘重。Sam's Deli老闆Sam Kaleh表示，已將近48小時無電可用，不得不丟棄大量熟食，造成實質財務損失，並呼籲PG&E對受影響商家提供補償。Smokin'D's BBQ老闆Daniel Ramirez也指出，停電超過24小時後開始報廢存貨，且正值假期前的週末營業高峰，薪資發放面臨壓力。

停電同時引發對弱勢族群安全的憂慮。一名95歲、需仰賴呼吸輔助設備的臥床長者，因長時間無電，其配偶最終被迫報案求助，該名長者於週日凌晨送往舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）觀察。