我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迎接聖誕與新年，舊金山強化節日安全部署。（記者李怡／攝影）
迎接聖誕與新年，舊金山強化節日安全部署。（記者李怡／攝影）

隨著聖誕節與新年假期到來，舊金山市府全面啟動節日安全應變計畫，針對商圈、觀光景點、大型活動與交通樞紐加強警力部署，確保市民與遊客在節日期間能安心出行、平安歡度佳節。

舊金山市警局表示，從聖誕周末起至新年元旦，警方將在聯合廣場、市中心商圈、漁人碼頭、碼頭區、華埠、米慎區(Mission)與多個熱門購物及餐飲區，增加步巡與機動巡邏警力，同時配合監控系統與即時指揮調度，提高對突發狀況的反應速度。

警方指出，節日期間人潮密集，扒竊、車內盜竊與酒後駕駛風險相對升高，已指示各分局針對高風險時段與地點進行重點巡查，並在夜間加派警力維持秩序。警方也提醒民眾避免將貴重物品留在車內，購物後應迅速離開車輛，減少成為犯罪目標的機會。

在交通方面，市交通局與警方合作，於跨年夜及假期尖峰時段加強道路管制與疏導，部分街道將視活動需要實施臨時封閉。市府呼籲民眾多利用公共交通工具，避免酒後駕車，並提前查詢道路與停車資訊。

消防局與急救單位亦進入節日戒備狀態，加強對煙火、用電安全及家庭聚會火災風險的宣導。消防人員提醒，節日期間使用蠟燭、燈飾與烹飪設備時務必留意安全，避免因疏忽引發意外。

市府官員表示，節日安全不僅仰賴執法人員，更需要社區與居民共同配合，若發現可疑行為或緊急狀況，應立即通報警方。市府希望透過跨部門合作與社區參與，讓舊金山在節日期間保持熱鬧氛圍的同時，也能兼顧公共安全。

警方強調，安全部署將持續至新年假期結束，呼籲市民與遊客提高警覺、彼此照應，共同迎接一個平安、祥和的聖誕節與新年。

舊金山 聖誕節 華埠

上一則

打假神器 這款手機App掃一下名牌貨便知真偽

下一則

加州平靜社區藏恐怖組織首腦 35歲女主導多地恐攻 判刑30年

延伸閱讀

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點

海灣大橋燈光秀明年3月回歸 將成絕佳打卡點
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
威廉王子夫婦公布今年聖誕賀卡 一家5口全家福

威廉王子夫婦公布今年聖誕賀卡 一家5口全家福
前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

熱門新聞

Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里