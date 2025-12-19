告別乾燥 北加將迎連續一周降雨

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
從本周五開始，舊金山可能迎來連續八天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後。（圖／AI生成）
從本周五開始，舊金山可能迎來連續八天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後。（圖／AI生成）

加州在經歷近一個月的乾燥天氣後，降雨天氣終於回歸，而且這次可能來勢不小。

舊金山迎來近一個月來的首次降雨。灣區多個氣象站在周三上午也記錄到降水，距離上一次下雨已過去26天。對於灣區來說，11月通常是一年中最潮濕時段，而這段乾旱期相當罕見，創下近40年來最長的「11至12月無雨紀錄」。不過，這項紀錄可能很快就會被人淡忘。

氣象預報顯示，雨水與降雪將重新主導灣區及整個北加州的天氣型態。周二的零星降雨只是前奏，意味著太平洋風暴通道重新打開。從本周五開始，舊金山可能迎來連續八天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後，而周四很可能成為假期前最後一個乾燥的日子。

周四開始空氣中的水氣聚集明顯增加，氣溫感受也將較為溫和，濕度上升，與本月以來偏冷、乾燥的天氣形成強烈對比。這種變化通常是「大氣河流」即將到來的典型徵兆，而目前的天氣形勢正是如此。

初期，大氣河流的主要水氣將指向太平洋西北地區，但隨後會在周四向南移動，預計周五下午進入灣區。氣象專家提醒，周五下午灣區降雨機率高，正值假期出行前夕，民眾需提早規畫行程。

整體來看，雖然預報顯示從本周末到聖誕節期間幾乎天天都有降雨紀錄，但並不代表會連續不停地下雨。期間仍會有降雨強弱起伏，取決於大氣河流的實際位置。其中，周六夜間到周一上午被視為第一波降雨高峰，周日可能是對交通影響最明顯的一天。

此次大氣河流屬於典型的「鳳梨快線」（Pineapple Express），水氣帶從太平洋延伸至夏威夷以西，源頭距離國際換日線不到1000英里，並吸收了異常溫暖的太平洋海水所帶來的大量水氣，因此不易迅速減弱。氣象模型也顯示，在第一波降雨於周日至周二達到高峰後，聖誕夜前後可能還會有第二波、甚至更強的風暴系統接近。

從本週五開始，舊金山可能迎來連續8天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後。（取自蘋...
從本週五開始，舊金山可能迎來連續8天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後。（取自蘋果天氣預告）

灣區 加州

上一則

金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

下一則

新生兒乙肝疫苗政策倒退 衝擊亞裔健康

