告別乾燥 北加將迎連續一周降雨

從本周五開始，舊金山可能迎來連續八天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後。（圖／AI生成）

北加州 在經歷近一個月的乾燥天氣後，降雨天氣終於回歸，而且這次可能來勢不小。

舊金山迎來近一個月來的首次降雨。灣區 多個氣象站在周三上午也記錄到降水，距離上一次下雨已過去26天。對於灣區來說，11月通常是一年中最潮濕時段，而這段乾旱期相當罕見，創下近40年來最長的「11至12月無雨紀錄」。不過，這項紀錄可能很快就會被人淡忘。

氣象預報顯示，雨水與降雪將重新主導灣區及整個北加州的天氣型態。周二的零星降雨只是前奏，意味著太平洋風暴通道重新打開。從本周五開始，舊金山可能迎來連續八天的可測量降雨，一路持續到聖誕節前後，而周四很可能成為假期前最後一個乾燥的日子。

周四開始空氣中的水氣聚集明顯增加，氣溫感受也將較為溫和，濕度上升，與本月以來偏冷、乾燥的天氣形成強烈對比。這種變化通常是「大氣河流」即將到來的典型徵兆，而目前的天氣形勢正是如此。

初期，大氣河流的主要水氣將指向太平洋西北地區，但隨後會在周四向南移動，預計周五下午進入灣區。氣象專家提醒，周五下午灣區降雨機率高，正值假期出行前夕，民眾需提早規畫行程。

整體來看，雖然預報顯示從本周末到聖誕節期間幾乎天天都有降雨紀錄，但並不代表會連續不停地下雨。期間仍會有降雨強弱起伏，取決於大氣河流的實際位置。其中，周六夜間到周一上午被視為第一波降雨高峰，周日可能是對交通影響最明顯的一天。