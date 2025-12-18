開發商搶進可負擔住房 宣稱百萬宅可以35萬造價完成

舊金山灣區有越來越多市價房屋開發商、轉投入可負擔房屋領域。此一趨勢，象徵可負擔房屋建設格局改變。(舊金山縣市府臉書)

在舊金山灣區 建造一個可負擔住房單位的成本，可能相當於購買一間豪華公寓。但有開發商稱，他們只需遠低於100萬美元就能做到。

舊金山紀事報報導，建商開發團隊「oWOW」以建造標準化的市價出租房而聞名。他們表示，透過高效率的建造方式，並運用聯邦稅收抵免，已經找到在灣區建造每間造價35萬美元可負擔房屋的方法。

開發商哈伯(Danny Haber)指出，團隊建造房屋比市價低40%。他致力於顛覆灣區房市，毀譽參半。他的團隊將於明年初在屋崙市中心動工，建造284間可負擔公寓，其為在融資困境導致私人住房開發降溫之際、越來越多市價房屋開發商、轉為湧入可負擔房屋領域的計畫之一。

開發商由於無法如疫情前吸引投資人投資高檔公寓與房屋項目，他們正把目光投向川普時代一個難得機會：聯邦低收入 住房稅收抵免政策積極擴展。其為少數穩定資金來源之一，長期以來，一直由可負擔房屋開發商主導，預計很快將啟動新一輪低於市價房屋的建築浪潮。

此一趨勢象徵灣區可負擔房屋建設格局改變。灣區長期以來，擁有美國部分有最堅強實力、效率最高的非營利建商，包括舊金山華埠、田德隆區、米慎區(Mission neighborhoods)等地區商業團體，以及如Bridge Housing與Mercy Housing等當地建商。

灣區可負擔房屋建設資深業界人士認為，歡迎這些營利機構介入，這些機構無須向非營利組織那樣仰賴公共補貼來資助項目，也能為低收入家庭建造房屋。

但有質疑聲音指出，以市價建造房屋項目、是否可服務當地最弱勢的租房族群，並在享受稅收抵免的十年期限結束後、是否仍可維持可負擔性。

營利建商必須與經驗豐富可負擔房屋組織合作，才能獲得稅收抵免，這些抵免通常包含30%-40%成本。預計稅收抵免的擴大，將主要推動可負擔房屋的高階房屋建設、通常被稱為「流失的中間層」(missing middle)，這類住房需要的公共資金較少，主要服務工薪階層租屋者。

所有可負擔房屋開發商皆認為，要實現規模化建設，建築成本必須下降。經過多年改革，加州房屋建設不再受制於分區、許可或公眾反對，而是受制於資金短缺，迫使建商重新思考房屋的設計、融資與建造方法。