聖誕假期寄件倒數中 截止日一次看

聖誕節 與年底假期臨近，美國各地進入一年一度寄件高峰期。為避免禮物、重要文件無法及時送達，美國郵政 （USPS）、聯邦快遞 （FedEx）及優比速（UPS）陸續公布2025年假日季寄件截止日期，提醒民眾務必提早安排寄送時間。

USPS指出，若希望郵件能在12月25日聖誕節前送達美國本土，使用地面包裹服務（Ground Advantage）或一般平信（First-Class Mail）的民眾，最晚需在12月17日前寄出；Priority Mail的最後寄件日為12月18日，而最快速的Priority Mail Express則可延至12月20日。寄往阿拉斯加、夏威夷、波多黎各及其他美國屬地的包裹，地面運輸服務須提前至12月16日寄出，其餘服務時程與本土相同。

FedEx的假日寄件時程則以12月24日前送達為目標。FedEx Express系列中，兩日空運（FedEx 2Day）最後寄件日為12月22日，隔日送達服務為12月23日，同日送達服務則可至12月24日。Express Saver的標準截止日為12月19日，但若使用周六取件服務，可延至12月20日，需另付附加費。FedEx Ground與Home Delivery的寄件時程，則依運送天數不同而有所差異，其中FedEx Ground Economy最早需於12月15日寄出，部分一日或兩日運送路線，最晚可至12月23日寄出。

UPS方面同樣以12月24日前送達為基準。UPS 3 Day Select的最後寄件日為12月19日，UPS 2nd Day Air為12月22日，而UPS Next Day Air則可延至12月23日。UPS指出，地面運輸服務因各地距離不同，沒有統一截止日期，建議民眾至官網查詢個別郵遞區號的寄送時程。