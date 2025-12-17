我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

金山纜車無預警急停 15乘客遭拋飛受傷

編譯林思牧／綜合報導
舊金山一輛纜車行駛中無預警急停，十多名乘客遭拋飛受傷。此為纜車示意圖，並非內文所涉的那輛纜車。(本報檔案照)
舊金山一輛纜車行駛中無預警急停，十多名乘客遭拋飛受傷。此為纜車示意圖，並非內文所涉的那輛纜車。(本報檔案照)

舊金山一輛纜車行駛中無預警急停，十多名乘客遭拋飛受傷，所幸他們的傷勢都不算重 。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，15日下午一輛纜車在諾布崗（Nob Hill）附近突然停止，造成十幾人受傷。事故發生在下午3時9分，地點位於California Street纜車線路上。據舊金山市民報報導，一名撥打911的乘客稱，纜車突然停止，導致乘客受傷。

一名乘客表示，纜車在往上坡行駛時毫無預警地停了下來，導致乘客向前衝。「我們當時正在上坡，然後它突然猛地停了下來，」 20歲的舊金山居民米德（Willa Meade）說道，「它就像瞬間停住了一樣。所有人都被拋向空中，開始尖叫。」

有許多位乘客受傷，包括一名「頸部和頭部流血並大聲呼救」的男子，以及一名帶著孩子的女子，她似乎「恐慌症發作」（panic attack）。米德表示，事後乘客們驚魂未定，不知道是什麼原因導致了纜車突然停下來。

舊金山消防局當時表示，救援人員已趕赴位於Leavenworth　Street和Hyde street之間的1351 California Street。消防局隨後指出：「現場有輕微至中度傷者，正在進行調查，已呼叫救護車。」現場共評估了15名傷者。其中兩人立即被送往醫院，11人因輕傷接受治療，另有兩人拒絕送醫。

所有傷者情況均穩定。為緩解交通擁堵，消防單位請求警方進行交通管制，並增派警力協助維持現場秩序與安全。目前突然停車的原因尚不清楚。營運舊金山輕軌系統的舊金山公共交通局表示，正在調查這起事故。該機構補充說，該線路已於當天晚間恢復正常運作。

舊金山的纜車是該市交通系統的標誌性設施，也是重要的旅遊景點，有相當良好的安全紀錄。14日晚間在California Street和Van Ness Avenue交叉口發生了一起纜車事故。一名駕駛人在與纜車相撞後逃逸，造成三名成年人受傷。

事件發生前1351 California Street一帶的街景 (谷歌地圖)
事件發生前1351 California Street一帶的街景 (谷歌地圖)

舊金山

上一則

東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

下一則

聖誕假期寄件倒數中 截止日一次看

延伸閱讀

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升
Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天
羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全
舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇

舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇
「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友