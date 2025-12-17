金山纜車無預警急停 15乘客遭拋飛受傷

舊金山一輛纜車行駛中無預警急停，十多名乘客遭拋飛受傷。此為纜車示意圖，並非內文所涉的那輛纜車。(本報檔案照)

舊金山 一輛纜車行駛中無預警急停，十多名乘客遭拋飛受傷，所幸他們的傷勢都不算重 。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，15日下午一輛纜車在諾布崗（Nob Hill）附近突然停止，造成十幾人受傷。事故發生在下午3時9分，地點位於California Street纜車線路上。據舊金山市民報報導，一名撥打911的乘客稱，纜車突然停止，導致乘客受傷。

一名乘客表示，纜車在往上坡行駛時毫無預警地停了下來，導致乘客向前衝。「我們當時正在上坡，然後它突然猛地停了下來，」 20歲的舊金山居民米德（Willa Meade）說道，「它就像瞬間停住了一樣。所有人都被拋向空中，開始尖叫。」

有許多位乘客受傷，包括一名「頸部和頭部流血並大聲呼救」的男子，以及一名帶著孩子的女子，她似乎「恐慌症發作」（panic attack）。米德表示，事後乘客們驚魂未定，不知道是什麼原因導致了纜車突然停下來。

舊金山消防局當時表示，救援人員已趕赴位於Leavenworth Street和Hyde street之間的1351 California Street。消防局隨後指出：「現場有輕微至中度傷者，正在進行調查，已呼叫救護車。」現場共評估了15名傷者。其中兩人立即被送往醫院，11人因輕傷接受治療，另有兩人拒絕送醫。

所有傷者情況均穩定。為緩解交通擁堵，消防單位請求警方進行交通管制，並增派警力協助維持現場秩序與安全。目前突然停車的原因尚不清楚。營運舊金山輕軌系統的舊金山公共交通局表示，正在調查這起事故。該機構補充說，該線路已於當天晚間恢復正常運作。