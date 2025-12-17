屋崙機場「OAK訪客通行證」上路 允民眾在登機口與親友道別

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

911恐襲事件後，在登機口和家人擁抱、向朋友揮手道別直到空橋閘門關閉，已不再是美國機場常見的景象。不過，這個景象開始在屋崙國際機場重現，至少對那些願意提前做好計畫的旅客來說是如此。

屋崙舊金山灣區機場（Oakland San Francisco Bay Airport，原名屋崙國際機場）本月15日起開始提供所謂的「OAK訪客通行證」（OAK Guest Pass），允許沒有機票的民眾進入航站大廈安全檢查站後的區域。

屋崙機場表示，這項計畫的目的在讓民眾可以在下機口迎接入境旅客，或在航站大廈內部繼續陪伴即將離境的旅客，同時有時間在安檢區後的區域購物和用餐。

屋崙港務局（Port of Oakland）執行董事麥肯尼（Kristi McKenney）在一份聲明中說：「我們希望屋崙機場能提供所有訪客有意義的體驗，而不只是駕車路過。『OAK訪客通行證』能讓訪客與親友共享更多寶貴時光，無論是送他們踏上新旅程，或是迎接他們結束旅程歸來。」

根據屋崙機場的新規定，民眾可以在入境當天或最多七天前在網路上申請，需要提供美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）認可的有效照片身分證資料。機場當局表示，運輸安全管理局將負責審核所有申請。提前申請者可在航班抵達當天零時零分後收到批准電子郵件，當天申請者則可在15分鐘內收到批准決定。

屋崙機場指出，「OAK訪客通行證」僅限電子版，必須在安檢時出示，並附上身分證明。訪客必須接受與持票旅客相同的安檢程序，而且名額有限，先到先得。

屋崙機場也提醒民眾，這項計畫並非永久性，可能因安全或營運需求被取消或更改。

除了屋崙機場，美國愈來愈多機場也推出類似的訪客通行證，其中包括舊金山國際機場、聖地牙哥機場和棕櫚泉機場。這項計畫反映出機場正在力推將航站大廈重新打造成民眾目的地，吸引人們光顧翻新後的商店和餐廳。

