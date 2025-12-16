我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙機場更名為「屋崙舊金山灣區機場」後，客流量仍下滑，降幅為美國主要機場中最大。(取自屋崙舊金山灣區機場官方臉書)
屋崙機場更名為「屋崙舊金山灣區機場」後，客流量仍下滑，降幅為美國主要機場中最大。(取自屋崙舊金山灣區機場官方臉書)

屋崙機場更名為「屋崙舊金山灣區機場」引發的爭議、占據各大媒體頭條，但客流量仍持續下滑，即便是在忙碌節慶季，旅客人數也未增加。

「舊金山標準」報導，屋崙機場(OAK)更名為「屋崙舊金山灣區機場」(Oakland San Francisco Bay Airport)，客流量在過去一年大幅下滑，於此同時，全美航空旅行維持穩定，其西部競爭對手舊金山國際機場(SFO)客流量則創下歷史新高。

機場更名爭議引發大眾關注，也導致屋崙機場與舊金山國際機場之間摩擦，但未帶來預期的客流量成長。根據聯邦數據，截至2025年9月的12個月內，約有820萬人次在屋崙機場搭乘國內航班、年減少17%。2025年前三個季度的客流量減少15.5%。

屋崙機場的國際航程客流量雖有增長，但航線有限，僅開通飛往墨西哥與薩爾瓦多的航線。

根據「LocalsInsider.com」資料，屋崙國際機場2025年上半年的客流量下降幅度，在全美93個主要機場中，最為嚴重。客流量降幅第二高的機場是芝加哥中途國際機場(Chicago Midway)，其客流量比前一年減少12.9%。

客流量下降並非由於航班減少。屋崙國際機場今年前9月「飛機起降架次」(airplane movements)，僅比去年同期減少56架次，降幅甚微、僅0.03%。

營運屋崙國際機場的屋崙港務局表示，客流量下降，主因是民眾不再因為工作而需搭機，商務旅行減少。

專家則認為，屋崙機場的困境，與一個更大的產業趨勢有關：中型機場的衰退。隨著廉航崛起，二線樞紐機場與中型機場，正經歷重大變革。

於此同時，舊金山國際機場(SFO)前景看好。由於擁有直飛美東、歐洲與亞洲航班，SFO客流量與其他機場截然不同。根據機場數據， SFO客流量於2025年增加5.1%，從4,350萬人次增至4,570萬人次。機場稱，今年感恩節旅行創下歷史新高。

SFO發言人雅克爾(Doug Yakel)將客流量成長歸功於機場國內航線與國際航線，以及商務和休閒旅客的多元組合。他進一步分析，機場國際服務多樣化是一大優勢，業績並非完全仰賴某個特定市場的表現。

屋崙機場附近商家表示，他們並沒有因為靠近機場交通樞紐、而獲得顧客人數增加。屋崙犯罪嚇跑顧客，導致如In-N-Out Burger、Black Bear Diner與Danny′s連鎖餐廳流失。

此外，屋崙機場命運與西南航空(Southwest Airlines)熱門程度相關。根據聯邦統計，西南航空占屋崙機場乘客總數的83.3%。「Spirit Airlines」曾是該機場的第二大航空公司、擁有近6%旅客份額，但該航空公司在今年10月自屋崙與聖荷西機場撤出。

Cal Poly Pomona大學旅遊專業教授Linchi Kwok認為，為了穩定其營運地位與成長，屋崙機場應致力成為像達美航空(Delta)或美國航空(American Airlines)等大型航空公司的樞紐機場，將帶來更多客流量，並吸引忠實顧客。

屋崙 舊金山 灣區

上一則

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

下一則

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

延伸閱讀

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電
叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台
舊金山海灣大橋收費亭將被拆除 啟用電子收費

舊金山海灣大橋收費亭將被拆除 啟用電子收費
捷運財務危機 灣區恐關9車站 政界仍推屋崙增站

捷運財務危機 灣區恐關9車站 政界仍推屋崙增站
「暗送」車牌數據給聯邦？ 屋崙警局再挨告侵犯民眾隱私權

「暗送」車牌數據給聯邦？ 屋崙警局再挨告侵犯民眾隱私權

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條