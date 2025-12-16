屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

屋崙機場更名為「屋崙舊金山灣區機場」後，客流量仍下滑，降幅為美國主要機場中最大。(取自屋崙舊金山灣區機場官方臉書)

屋崙 機場更名為「屋崙舊金山灣區 機場」引發的爭議、占據各大媒體頭條，但客流量仍持續下滑，即便是在忙碌節慶季，旅客人數也未增加。

「舊金山標準」報導，屋崙機場(OAK)更名為「屋崙舊金山灣區機場」(Oakland San Francisco Bay Airport)，客流量在過去一年大幅下滑，於此同時，全美航空旅行維持穩定，其西部競爭對手舊金山國際機場(SFO)客流量則創下歷史新高。

機場更名爭議引發大眾關注，也導致屋崙機場與舊金山國際機場之間摩擦，但未帶來預期的客流量成長。根據聯邦數據，截至2025年9月的12個月內，約有820萬人次在屋崙機場搭乘國內航班、年減少17%。2025年前三個季度的客流量減少15.5%。

屋崙機場的國際航程客流量雖有增長，但航線有限，僅開通飛往墨西哥與薩爾瓦多的航線。

根據「LocalsInsider.com」資料，屋崙國際機場2025年上半年的客流量下降幅度，在全美93個主要機場中，最為嚴重。客流量降幅第二高的機場是芝加哥中途國際機場(Chicago Midway)，其客流量比前一年減少12.9%。

客流量下降並非由於航班減少。屋崙國際機場今年前9月「飛機起降架次」(airplane movements)，僅比去年同期減少56架次，降幅甚微、僅0.03%。

營運屋崙國際機場的屋崙港務局表示，客流量下降，主因是民眾不再因為工作而需搭機，商務旅行減少。

專家則認為，屋崙機場的困境，與一個更大的產業趨勢有關：中型機場的衰退。隨著廉航崛起，二線樞紐機場與中型機場，正經歷重大變革。

於此同時，舊金山國際機場(SFO)前景看好。由於擁有直飛美東、歐洲與亞洲航班，SFO客流量與其他機場截然不同。根據機場數據， SFO客流量於2025年增加5.1%，從4,350萬人次增至4,570萬人次。機場稱，今年感恩節旅行創下歷史新高。

SFO發言人雅克爾(Doug Yakel)將客流量成長歸功於機場國內航線與國際航線，以及商務和休閒旅客的多元組合。他進一步分析，機場國際服務多樣化是一大優勢，業績並非完全仰賴某個特定市場的表現。

屋崙機場附近商家表示，他們並沒有因為靠近機場交通樞紐、而獲得顧客人數增加。屋崙犯罪嚇跑顧客，導致如In-N-Out Burger、Black Bear Diner與Danny′s連鎖餐廳流失。

此外，屋崙機場命運與西南航空(Southwest Airlines)熱門程度相關。根據聯邦統計，西南航空占屋崙機場乘客總數的83.3%。「Spirit Airlines」曾是該機場的第二大航空公司、擁有近6%旅客份額，但該航空公司在今年10月自屋崙與聖荷西機場撤出。

Cal Poly Pomona大學旅遊專業教授Linchi Kwok認為，為了穩定其營運地位與成長，屋崙機場應致力成為像達美航空(Delta)或美國航空(American Airlines)等大型航空公司的樞紐機場，將帶來更多客流量，並吸引忠實顧客。