SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

羅偉簽署行政令 由市長辦公室統籌街頭安全

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）宣布並簽署「街道安全」行政指令，啟動一項全市性行動，整合交通、公共安全與公共衛生機構，在市長主導下推動跨部門協調策略，全面提升行人、駕駛、自行車騎士、大眾運輸乘客，以及兒童與長者的用路安全。市府表示，該指令標誌舊金山街道安全政策的新篇章，未來將由市長辦公室統籌，聯合舊金山交通局、公共衛生局、與警局成立「街道安全行動工作小組」，協調所有與道路設計、管理與執法相關的市府部門。

羅偉強調︰「在舊金山，安全不容妥協。」該行動將在既有成果上再向前推進。今年稍早，舊金山成為加州首個啟用自動測速照相的城市，目前該計畫已使全市33個設點平均超速車輛減少78%，每日約少4萬輛車超速。同時，舊金山整體犯罪率目前下降近30%，聯合廣場與金融區等繁忙商業區降幅接近40%。

根據行政指令，市府將依「安全系統」（Safe System Approach）原則推動政策，涵蓋安全用路人、安全街道、安全車輛、安全車速與事故後救護五大面向。短期的100天行動包括確認2025年高傷害路網、公布最新事故數據、整合交通執法與傷害資料、擴大電子執法工具（如測速與闖紅燈照相）、優先推動快速改善工程與高可見度執法；6個月內將提出交通執法策略報告、建立街道安全儀表板並規畫電動滑板車與自行車的安全管理；一年以上則將更新住宅區交通緩和計畫、修訂「更好街道」政策，並持續以數據導向降低交通死亡與重傷。

多位市議員指出，街道事故每年奪走數十條性命，呼籲以實際作為翻轉高風險街道現況，打造更安全、可預期的城市環境。

