我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

耗資2.16億 蘋果再購入南灣兩辦公樓

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
19319 Stevens Creek Blvd 的辦公大樓。 (谷歌地圖)
19319 Stevens Creek Blvd 的辦公大樓。 (谷歌地圖)

蘋果近幾個月在矽谷的地產收購額已超過10億美元，最新一項交易是蘋果總部附近的兩棟大樓，耗資2.16億美元。

聖荷西信使報報導，蘋果斥資收購了位於庫比蒂諾史蒂文斯溪大道（Stevens Creek Boulevard）上的兩棟辦公大樓，進一步鞏固了其在南灣地區的房地產布局。這家iPhone製造商今年迄今已在聖塔克拉拉縣斥資約11億美元收購辦公物業。收購始於6月下旬，並持續到本周。

此次所收購的物業，賣家是一個財團，其主要高管包括Sand Hill Property Co.總裁Peter Pau，他曾主導灣區一些最引人注目的重新開發項目。根據12月11日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，總部位於庫比蒂諾的蘋果以全現金交易收購了這兩棟辦公大樓。這兩棟辦公大樓是庫比蒂諾主街綜合大樓的一部分。

「聖塔克拉拉谷是我們近50年來的家，我們很自豪能夠繼續在這裡投資建設世界一流的設施，這些設施旨在促進我們團隊成員之間的創新與協作，從而更好地服務於全球客戶。」蘋果公司全球房地產與設施副總裁拉斯佩（Kristina Raspe）在公司發給本新聞機構的電子郵件中表示。

蘋果新收購的辦公大樓位於史蒂文斯溪大道19319號和19339號。蘋果公司多年來已從一家由Peter Pau領導的關聯公司租賃這兩棟大樓使用。

根據商業地產資料庫的信息，19319號的辦公大樓總面積約為13萬6600平方呎，19339號的辦公大樓總面積約為12萬9900平方呎。高緯環球（Cushman & Wakefield）的經紀人霍爾格里姆森（Erik Hallgrimson）和貝恩（Brandon Bain）是這兩棟辦公大樓的租賃代理。

房地產 灣區 矽谷

上一則

AcoM會議：生育率下滑 美經濟恐迎長期壓力

下一則

已故華人市長李孟賢 半身銅像落戶市政廳

延伸閱讀

蘋果在總部附近購入兩辦公樓 耗資2.16億美元

蘋果在總部附近購入兩辦公樓 耗資2.16億美元
iPhone這配件是鉑金做的？中國二手平台熱賣 蘋果回應了

iPhone這配件是鉑金做的？中國二手平台熱賣 蘋果回應了
數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪
蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機

蘋果一周4名高管離職 自研晶片大將也想走 庫克面臨經營危機
數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

2025-12-06 01:20

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控