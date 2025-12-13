AcoM會議：生育率下滑 美經濟恐迎長期壓力

AcoM會議分析生育率下滑的原因和將帶來的影響。（圖／AcoM提供）

美國人口普查 局的最新數據顯示，若移民 持續減少，美國人口到2100年可能降至2.26億人，這一趨勢也與歐洲、東亞等地正在發生的低生育現象相呼應。聯合國預測，到本世紀末，一些主要經濟體的人口將出現20%至50%的大幅縮減。

12月12日舉行的ACoM線上會議中，多位人口學、公共政策與經濟領域的學者針對「美國人口日益減少」展開深入討論，從生育率下降、女性工作參與、移民放緩，到未來對經濟與環境的雙重衝擊，描繪出美國及全球人口變動的長期趨勢。

參與專家有哈佛大學T.H. Chan公共衛生學院婦女與健康倡議主任、全球健康與人口系榮休教授蘭格博士（Dr. Ana Langer），科羅拉多州立大學哲學副教授卡法羅（Dr. Philip Cafaro）、麥肯錫全球研究院合夥人馬德加夫卡爾（Anu Madgavkar）

蘭格指出，人口下降的成因是多重交織的結構問題。美國調查顯示，女性在職場參與度增加、育兒成本高昂、生育健康問題、工作與家庭難以兼顧、氣候變遷及對未來不確定性的焦慮，都是生育率持續走低的重要因素。美國勞工統計局數據指出，家庭平均需將約16%的收入投入於一名幼兒的照護，使許多夫婦因負擔沉重而延後甚至放棄生育。

此外，分配不均的家務與育兒責任，也讓部分女性不願承受額外壓力。會議中亦以中國作為對照案例。中國自1979年至2015年實施一胎政策，生育率由5以上降至2.7；即便2015年起全面放寬至二胎、三胎政策，生育率仍在2022年降至約1.1，創下歷史新低。晚婚、晚育、育兒成本高、女性在職場兼任家庭角色的壓力，以及職場對育兒不夠友善等社會文化因素，使得政策誘因效果有限。多國的補助政策亦面臨相同困境，僅少數國家如瑞典 能維持相對接近更替水準的生育率。

馬德加夫卡爾指出，人口下降將對勞動力結構與經濟產生深遠影響。多國的工作年齡人口即將或已經達到高峰，未來將進入快速縮減期；相對地，老年人口比率持續攀升，使得扶養比大幅增加，經濟成長動能將因此受到擠壓。他預測，人口老化將使全球人均GDP增速下降約0.5個百分點，而這一減速幅度在長期累積後，足以改變全球經濟版圖。

會議最後，學者們一致強調，全球人口變化是跨越經濟、環境、文化與政策的複合議題，各國面臨的挑戰與選擇大不相同，而美國未來的移民政策、生育支持措施及社會文化變遷，都將深刻決定其人口結構的走向。