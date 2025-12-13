大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

我的頻道

記者夏彦／舊金山報導
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）
日系超市品牌「大阪超市」（Osaka Marketplace）12日在中半島佛斯特市（Foster City）舉行分店開幕典禮，現場冠蓋雲集，從地方首長、僑界領袖到社區居民齊聚一堂，以實際行動支持這家深受灣區亞裔社群喜愛的日系生活超市。

新店位於Edgewater Place購物中心，地址為919 Edgewater Boulevard，占地約3萬5000平方呎，開幕首日人潮不斷，購物車一度供不應求，氣氛熱絡。

開幕當天不僅有佛斯特城市長親自到場剪綵，駐舊金山台北經文辦事處長伍志翔、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、世界日報舊金山分社總經理李銘濱，以及多位社區領袖、商界僑團代表也到場祝賀並進店採買。

胡立民表示，選擇佛斯特市，看準的正是當地亞裔人口密集、生活節奏穩定，居民對高品質日式與亞洲商品有長期需求。

伍志翔指出，胡立民是傑出的僑民代表，成功將深受歡迎的日系超市模式引進美國社區，對灣區多元文化與生活品質都有正面貢獻。他表示，台灣僑民與日本在飲食文化、生活習慣上本就連結緊密，民眾對日系商品的接受度與信任度高，大阪超市的成功，正好反映台灣與日本長期累積的文化情感與消費習慣。

莊雅淑表示，胡立民是典型的「斜槓人才」，不僅是科技與投資領域的專業人士，跨足實體零售同樣表現亮眼，同時也長期投入社區公益與僑務服務。他做生意不是只看帳面，而是把社區需求、文化連結一起放進去，這也是大阪超市能快速獲得認同的原因。

開幕當天，業者推出酬賓活動，從日式便當、炸物、烘焙區前排起長隊。店內商品線齊全，從新鮮蔬果、和牛、壽司級海鮮，到日本零食、調味料、清酒、生活用品，甚至玩具、節慶禮盒與鮮花，真正做到一站式採買，吸引不少家庭全家出動。

住在附近的居民王先生表示，這間超市讓生活方便許多，「買回家是餐廳等級的食材，但價格卻是社區超市的水準，下班順路就能解決一餐。」也有居民笑說，以前要特地開車到外縣市買日本食材，現在「走幾分鐘就到，連孩子都記得這裡的零食區在哪。」

胡立民最後表示，對大阪超市的發展充滿信心。未來將持續依照各地社區需求調整商品線，並規畫逐步將大阪超市拓展至全灣區更多城市，希望不論住在哪裡，大家都能在家附近，找到熟悉、安心又有溫度的Osaka生活超市。

超市內的新鮮特色食品。（記者夏彥／攝影）
大阪超市創辦人胡立民向經文處處長伍立翔一行人介紹商品特色。（記者夏彥／攝影）
超市內的新鮮特色食品。（記者夏彥／攝影）
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）
占地近4萬呎的Osaka佛斯特城分店。（記者夏彥／攝影）
出席當天開幕的官員與商界社區領袖代表們。（記者夏彥／攝影）
超市內的新鮮特色食品。（記者夏彥／攝影）
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）
