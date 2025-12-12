我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

施工傳意外 海沃住宅區劇烈爆炸至少6傷

編譯林思牧／綜合報導
11日上午建築工人意外挖破地下瓦斯大管道，造成東灣海沃一住宅區發生劇烈爆炸事件，至少六人受傷，許多棟住宅毀損。

灣區NBC電視台報導，爆炸及隨後的火災發生在Lewelling Boulevard的800街區，最初起因是施工團隊挖破了一條地下天然氣管道。位於238號州際公路附近一戶人家的監視器畫面拍下了爆炸發生的瞬間，巨大的爆炸將碎片拋向空中。隨後，火焰蔓延至多棟建築物，滾滾濃煙升起。

阿拉米達縣消防局副局長西本（Ryan Nishimoto）表示，六名傷者已被送往當地醫院。太平洋煤氣電力公司PG&E表示，他們在早上7時35分接到通知，稱一家與PG&E無關的第三方施工隊在作業時挖破了一條地下天然氣管道。 PG&E的工作人員趕到現場，於上午9時25分隔離了受損管道並停止了天然氣輸送，接著爆炸大約在10分鐘後發生。

PG&E發言人薩基希安（Tamar Sarkissian）表示：「 PG&E將對爆炸的潛在原因展開全面調查，並將支持其他可能進行的調查。」

西本表示，消防員於上午9時38分左右趕到現場，發現多棟建築物起火。爆炸和火災直接波及兩個區域，其中有三棟建築嚴重受損。

居民奧莫托伊（Debra Omotoy）說，她的丈夫當時正在廚房裡用瓦斯爐，突然注意到瓦斯流量下降。丈夫認為外面正在修煤氣管，就把煤氣都關了。 「一兩分鐘後，爆炸就發生了。我們家所有的窗戶都被震碎了，天花板和牆上出現大裂縫，威力實在太大了。」

