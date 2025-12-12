矽谷「與警同行」陪弱勢學童購物 凝聚社區關懷力量

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
警察跟孩子在Target挑選商品。（記者龔玥／攝影）
警察跟孩子在Target挑選商品。（記者龔玥／攝影）

每年一度矽谷「與警同行購物日」（Shop with a Cop Silicon Valley）10日迎來第18屆年度活動，超過200名制服警消人員陪同180名兒童一起享受早餐、與聖誕老人互動、並在Target百貨公司展開暖心的購物之旅，為這些家庭提前帶來節日的溫暖與希望。

當天上午7時30分，來自四所聖荷西一所小學的學生與家人陸續抵達Holiday Inn會場，警察、消防員與志工早已列隊迎接。孩子們與警員們共同享用早餐，會場充滿笑聲與熱鬧氣氛。不久後，聖誕老人驚喜現身，引來孩子們一陣歡呼。

9時30分起，隊伍移至聖荷西的一家Target開始購物，孩子們在警員陪伴下，手握活動提供的300美元購物額度，盡情挑選禮物，有的替自己買冬衣，有的挑選玩具，也有不少孩子用預算幫家人買日用品與節日禮物。

Target工作人員幫助孩子們一起挑選，並開闢專門的結帳櫃台。（記者龔玥／攝影）
Target工作人員幫助孩子們一起挑選，並開闢專門的結帳櫃台。（記者龔玥／攝影）
每個孩子都有自己的購物清單。（記者龔玥／攝影）
每個孩子都有自己的購物清單。（記者龔玥／攝影）

活動背後的孩子們多來自弱勢家庭，其中160名學生完成為期十周的閱讀挑戰，大多數孩子達成相當於四個月的閱讀進步，也保持了全勤。另有20名兒童則是在生活中遭遇重大創傷事件的受難者，活動希望讓他們重拾信任與安全感。

活動主辦單位矽谷與警同行購物組織（Shop with a Cop Foundation of Silicon Valley）表示，過去17年來，已有數千名孩子從活動中獲益，「對許多孩子而言，這就是他們唯一的節日體驗。」

今年活動由CEFCU擔任主要贊助，另外包括Chevron、ADOBE、Target、聖塔克拉拉縣議員楊貝蒂（Betty Duong）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、多位市議員及多家在地企業與私人贊助者等共同支持。出席的執法人員來自約23個機構，包括聖荷西警局（SJPD）、加州公路巡警（CHP）、加州魚類與野生動物管理局、密爾比達警局、聖荷西消防中心等。

在Target店內，氣氛溫馨又熱鬧。許多警員一路陪著孩子討論購物清單，幫忙搬運大件物品，有的警察身上還掛著閃亮的聖誕彩燈，或戴著紅白相間的聖誕帽，讓整個賣場更添節慶味。有些孩子顯得靦腆拘謹，但更多孩子早已玩開，甚至趴在購物車上，由警察推著在走道上邊說笑邊前進，場面充滿歡笑。

Target內分發禮物。（記者龔玥／攝影）
Target內分發禮物。（記者龔玥／攝影）

Target工作人員也特別準備了精美小禮物迎接孩子們，讓每個小小購物者都感受到驚喜。連店內的星巴克都換上節日裝飾，並貼心為警員與孩子們提供溫暖飲品，讓這趟購物之旅更添甜蜜與幸福感。

今年的活動再度成功落幕，孩子們帶走的不只是滿滿的禮物，更帶走難得的節日回憶與被關懷的力量。警方與主辦單位均表示，希望明年能服務更多家庭，讓更多孩子在年末感受到社區的支持與愛。

