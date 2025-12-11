勞倫斯實驗室86歲研究員 下載兒童色情內容達30年被起訴

科爾比(William Kolbe)頗有學術成就，在INSPIRE HEP上列出的論文有21篇。 (inspirehep.net)

國際知名的勞倫斯柏克萊 國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory），一名研究員涉嫌下載兒童色情內容長達30年，直到本周才被起訴。

聖荷西 信使報報導，現年86歲的科爾比(William Kolbe)在勞倫斯實驗室擔任研究員，擁有豐富的學術經驗，曾與他人合著發表數十篇論文，被引用過千萬次。

然而，據稱他數十年來一直在其家用和工作電腦的加密硬碟上下載兒童性虐待資訊，但直到今年才被發現，此前他的雇主和執法部門似乎都未曾察覺。

今年9月，加州 公路巡警CHP（California Highway Patrol）突檢了科爾比位於奧爾巴尼（Albany）的住所，這是自2024年1月開始的一項調查的最終結果。調查最初針對的是一些秘密的P2P網絡，這些網絡被用來分享兒童色情製品。據稱，當警方查扣科爾比的電子設備時，他承認自己下載兒童性虐待材料已有30年之久。他一直將這些材料儲存在加密設備上，根據法庭紀錄，在他的工作電腦上還有更多此類材料。

現在，科爾比被控犯下持有至少600張兒童色情圖片的重罪。但如果警方所言屬實，與在他硬碟上發現的內容相比，這個數字簡直微不足道。一名警探在法庭文件中寫道，最初的搜查發現了數十萬份文件。

當局對科爾比被捕的具體過程並未細述。他們表示，加州公路巡邏隊的調查始於一個與Hyphanet（前身為Freenet）非法下載有關的IP位址。Hyphanet是一個點對點平台，強調其能夠為使用者提供匿名、無審查的網路使用體驗。

根據法庭紀錄，當局首先申請了搜查令，確認該IP地址的所有者是科爾比，然後又申請了另一份搜查令搜查他在奧爾巴尼的住所，之後又申請了另一份搜查令搜查他在勞倫斯國家實驗室的工作站。法律文件顯示，他目前已交保，但尚未就指控出庭。