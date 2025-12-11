我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

勞倫斯實驗室86歲研究員 下載兒童色情內容達30年被起訴

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科爾比(William Kolbe)頗有學術成就，在INSPIRE HEP上列出的論文有21篇。 (inspirehep.net)
科爾比(William Kolbe)頗有學術成就，在INSPIRE HEP上列出的論文有21篇。 (inspirehep.net)

國際知名的勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory），一名研究員涉嫌下載兒童色情內容長達30年，直到本周才被起訴。

聖荷西信使報報導，現年86歲的科爾比(William Kolbe)在勞倫斯實驗室擔任研究員，擁有豐富的學術經驗，曾與他人合著發表數十篇論文，被引用過千萬次。

然而，據稱他數十年來一直在其家用和工作電腦的加密硬碟上下載兒童性虐待資訊，但直到今年才被發現，此前他的雇主和執法部門似乎都未曾察覺。

今年9月，加州公路巡警CHP（California Highway Patrol）突檢了科爾比位於奧爾巴尼（Albany）的住所，這是自2024年1月開始的一項調查的最終結果。調查最初針對的是一些秘密的P2P網絡，這些網絡被用來分享兒童色情製品。據稱，當警方查扣科爾比的電子設備時，他承認自己下載兒童性虐待材料已有30年之久。他一直將這些材料儲存在加密設備上，根據法庭紀錄，在他的工作電腦上還有更多此類材料。

現在，科爾比被控犯下持有至少600張兒童色情圖片的重罪。但如果警方所言屬實，與在他硬碟上發現的內容相比，這個數字簡直微不足道。一名警探在法庭文件中寫道，最初的搜查發現了數十萬份文件。

當局對科爾比被捕的具體過程並未細述。他們表示，加州公路巡邏隊的調查始於一個與Hyphanet（前身為Freenet）非法下載有關的IP位址。Hyphanet是一個點對點平台，強調其能夠為使用者提供匿名、無審查的網路使用體驗。

根據法庭紀錄，當局首先申請了搜查令，確認該IP地址的所有者是科爾比，然後又申請了另一份搜查令搜查他在奧爾巴尼的住所，之後又申請了另一份搜查令搜查他在勞倫斯國家實驗室的工作站。法律文件顯示，他目前已交保，但尚未就指控出庭。

加州 柏克萊 聖荷西

上一則

FBI警告：假冒健保公司新型詐騙 盯上華語社群

下一則

達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

延伸閱讀

法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州
角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡

角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡
華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」

華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」
深追購爆裂物+手機車牌數據 5年後曝光嫌犯

深追購爆裂物+手機車牌數據 5年後曝光嫌犯
華府炸彈客身分如何曝光？爆裂物購買紀錄與手機車牌數據

華府炸彈客身分如何曝光？爆裂物購買紀錄與手機車牌數據

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺