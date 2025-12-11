我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

支持謝里爾連任二區市議員 羅偉首度表態

記者王子涵／舊金山報導
謝里爾競選連任舊金山市議員，獲市長羅偉背書支持。（取自謝里爾競選網站）
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）正式啟動2026年選舉周期的背書行動，於10日宣布支持謝里爾（Stephen Sherrill）競選連任第二選區市議員，這也是羅偉上任以來首度對明年市議會席次公開表態。

謝里爾於去年底由前市長布里德（London Breed）任命出任市議員，接替當選加州州眾議員的司嘉怡（Catherine Stefani）。他將於明年6月首度在選舉中接受第2選區選民的檢驗，該選區涵蓋Marina、Cow Hollow及周邊社區。

作為目前市議會多數溫和派的成員之一，謝里爾長期支持多項市長施政重點法案，包括備受爭議的「家庭分區」（Family Zoning）計畫，該案允許舊金山西區及部分Marina地區興建更高、密度更大的住宅。羅偉在聲明：「謝里爾正是第二選區目前最需要的領導者。我們在讓街道更安全、商業更繁榮、讓所有家庭都能安居的方向上，有共同的承諾。」

不過，謝里爾支持家庭分區計畫也引發部分選民反彈。目前已有五人參選挑戰其席次，其中包括強烈反對重畫分區的布魯克（Lori Brooke），她也是反對該計畫的社區聯盟「Neighborhoods United SF」共同創辦人。

今年1月宣誓就職以來，羅偉大致避免直接介入地方選舉，此次背書被視為市長政治策略出現轉變。2026年舊金山11個選區中將有5席市議員面臨改選，羅偉是否將在其他第4、6、8及第10選區的市議員選戰中繼續背書其他候選人，目前尚不明朗。

羅偉 舊金山 加州

