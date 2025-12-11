舊金山公交系統啟用感應式支付 信用卡、手機一刷就能搭車

舊金山灣區公共交通系統全面啟用「感應支付」，銀行卡、信用卡或手機一刷就能搭車。（記者李怡/攝影）

舊金山灣區 公共交通系統在方便消費者上再邁進一步。舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）與交通局（SFMTA）10日宣布，公交卡（Clipper card）支付系統，即日起全面啟用「感應式支付」（Tap to Pay）系統，乘客可直接使用信用卡、銀行卡或手機錢包感應進站搭乘，不再需要事先下載App或購買實體卡，與紐約、倫敦、多倫多等世界級城市看齊。

羅偉表示，舊金山人流與經濟活力正快速回溫，數據顯示，今年黑色星期五實體購物人潮較去年成長50%，在全美主要城市中表現領先；感恩節假期期間，舊金山國際機場（SFO）旅運量也創下歷史新高。「這一切都仰賴安全、可靠的公共交通，將城市每一個角落連接起來」。

SFMTA局長Julie Kirschbaum說，新系統屬於「次世代Clipper升級」的一部分，乘客「不需要App、不需要專用卡，只要輕輕一刷，就能出發。」這項升級正好趕上假期旅遊旺季，無論市民或遊客，都能更輕鬆走訪市區購物、溜冰或欣賞節慶裝飾。

此次升級不只限於舊金山。包括BART、Caltrain在內的灣區24個交通單位，全面支援感應式信用卡、金融卡與手機錢包支付，形成真正區域整合的交通系統。BART總經理Bob Powers指出，目前BART已有約11%的乘客使用感應支付，「很多乘客反映，如果Clipper餘額不足，或趕時間，只要掏出信用卡就能上車，這對通勤族非常重要。」

灣區捷運乘客亦可享有轉乘優惠。SFMTA表示，即日起使用信用卡或金融卡搭乘，可享跨系統免費或折扣轉乘，每次最多可省2.85元，若是每日通勤族，一年最多可節省約1500元。

州參議員威善高（Scott Wiener）指出，灣區交通長期在科技上領先，但支付系統卻相對落後，如今終於追上世界。大眾運輸越便利、越乾淨、越安全，人就越願意搭。

交通委員會（MTC）主席Sue Noack則表示，Clipper串連灣區巴士、捷運、火車與渡輪，是居民上班、上學、就醫與生活的重要命脈。

這項交通升級也被視為迎接大型國際活動的重要準備。灣區主辦單位執行長Aileen Yan-Mohammed指出，灣區將成為全球首個在同一年舉辦超級盃與FIFA世界盃的地區，簡單直覺的交通支付方式，能讓來自世界各地的旅客留下良好第一印象。