矽谷富豪去年15.2億美元捐慈善 僅8.6%留本地

編譯廖宜怡／綜合報導
矽谷社區基金會公布報告，矽谷富豪去年捐款15億餘美元，但忽略本地福祉，僅不到9%是提供給當地慈善事業。（美聯社）
一份報告指出，矽谷最富裕居民每年捐贈數十億美元給美國和全球的慈善事業，卻鮮見他們捐款給本地需求，而且這一趨勢至少已持續五年。

根據矽谷社區基金會（Silicon Valley Community Foundation）最近公布的報告，矽谷最富裕的居民去年共捐出15億2000萬美元善款，但其中只有8.6%用於資助本地聖塔克拉拉縣和聖馬刁縣的需求，其餘高達79%的資金皆外流，用於支持灣區加州以外的慈善事業。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，這種令人憂心的模式並非新鮮事。矽谷社區基金會對富豪們過去五年捐款進行分析後發現，他們每年的本地捐款均不足10%，2023-2024會計年度更創下新低，只有3.9%。

矽谷社區基金會表示，隨著年末逼近，富豪今年已向本地組織和計畫捐出1億3100萬美元，但用於國際性計畫的捐款則減少了約3500萬美元。

矽谷社區基金會主席泰勒（Nicole Taylor）說：「情況雖是朝著正確的方向發展，但速度比我想像中慢。」

泰勒表示，這一趨勢是由矽谷科技從業人員的流動性、全球多元性及大型企業的全球身分推動的。她說：「我們矽谷人才濟濟，很多人都想回饋自己的祖國、家鄉和城市。同時，我們的捐贈人也非常關注國家和全球危機。」

曾任威廉和佛蘿拉‧惠普基金會（William and Flora Hewlett Foundation）捐贈基金管理人的慈善策略師戈希爾（Neha Gohil）表示，一些捐贈者誤以為灣區富裕程度高，不需要慈善支持，其他一些捐贈者則希望透過捐款，為自己獲得國家級或全球級聲望和知名度。

然而，對非營利組織而言，富豪未能投資本地慈善事業反而損害了他們所服務的群體。

矽谷非營利組織Catalyze SV領導人舒爾（Alex Shoor）表示，受到本地一些基金會撤資的影響，他們不得不縮減其最重要的計畫之一，住房倡導，這使得矽谷在住房這一急迫問題上失去了重要的聲音。

舒爾說：「許多矽谷企業目光短淺，沒有意識到自己正在束縛養活他們的人。在某些情況下，這些人實際上是使這些企業壯大的工薪階層。企業不支持建立一個更平等的社會，也不捐款給本地慈善事業，使普通民眾難以在此地生活。」

矽谷 灣區 加州

