涉嫌意圖向中國走私Nvidia晶片 2華裔男子遭拘留

編譯林思牧／綜合報導
輝達在聖塔克拉拉的總部。 (谷歌地圖)
輝達在聖塔克拉拉的總部。 (谷歌地圖)

兩名涉嫌意圖向中國走私價值1.6億美元Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧設備的華裔男子，遭美國執法單位拘留。

聖荷西信使報報導，司法部拘留了兩名男子，他們涉嫌違反出口管制法，試圖將價值至少1.6億美元的輝達AI晶片走私到中國。第三名嫌犯，一家休士頓公司的業主則已經認罪。

司法部指控這兩名男子經營一個走私網絡，涵蓋了由Alan Hao Hsu經營的休士頓公司以及美國各地的多個倉庫。這些倉庫在出貨前，將H100和H200的AI晶片上的輝達標籤替換為虛構的「Sandkyan」品牌。居住在紐約布魯克林的中國公民龔凡月（Fanyue Gong，音譯）和居住在安大略省的加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯）被指控與一家香港物流公司和一家中國人工智能技術公司的員工合謀，規避美國出口管制。

這項消息凸顯了晶片的重要性，這些晶片已成為北京和華盛頓之間日益激烈的敵對情勢的核心。美國先前一直加強對華出口的限制，並聲稱出口對美國國家安全構成威脅，直到今年川普上任後才有所放鬆。這些限制已導致輝達及其競爭對手損失數十億美元的收入。

輝達推出的Hopper系列人工智慧晶片，最初以H100為首款產品，並於2023年推出了升級版H200。就在司法部公共事務辦公室披露這些指控的同一天，川普宣布將首次允許輝達向中國銷售H200晶片，但僅限於部分客戶。

聯邦檢察官甘傑（Nicholas Ganjei）表示：「守門人行動（Operation Gatekeeper）揭露了一個複雜的走私網絡，該網絡將尖端人工智慧技術輸送給那些意圖利用這些技術損害美國利益的人，從而威脅到我們國家的安全。這些晶片是人工智慧優勢的基石，也是現代軍事應用不可或缺的一部分。」

總部位於聖塔克拉拉的輝達目前已轉向Blackwell系列晶片，並計畫在2026年進行另一次升級。川普指出，這讓他相信，即使允許中國獲得部分技術，美國仍將保持其技術優勢。

