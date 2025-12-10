AI數據中心崛起 聖荷西恐消耗3倍能源 誰來埋單？

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
圖為聖荷西市境內一間資料中心的景象。 (路透)
圖為聖荷西市境內一間資料中心的景象。 (路透)

人工智慧數據中心可能使聖荷西能源消耗量變成現在的三倍，但應該由誰來支付系統升級的費用？

CalMatters報導，聖荷西這座矽谷的象徵性首都，如今已成為加州圍繞著如何監管用於人工智慧的資料中心崛起而展開的爭論焦點。聖荷西市正大力宣傳其與太平洋煤氣電力公司（PG&E）的合作，聲稱該市是「西海岸資料中心開發的首選之地」。

這家投資者擁有的公用事業公司目前估計，其規畫中的資料中心容量足以將該市的用電量推高至目前高峰的近三倍。PG&E和市府官員表示，這些計畫將迫使電網必須進行大規模升級，同時也引發了關於誰來支付這些費用以及加州能否確保電力清潔的疑問。

在聖荷西市中心舉行的CalMatters活動上，與會專家就關鍵問題展開了激烈的辯論。他們包括一位與PG&E合作推進該市數據中心建設的當地官員、一位敦促加州抓住經濟機會的科技倡導者、一位力主電網現代化的史丹福大學能源專家，以及一位對人工智能所承諾的益處持懷疑態度的公用事業監管機構代表。

他們的討論主要圍繞著加州應以多快的速度滿足新增需求、公眾應享有哪些資訊以及如何避免讓消費者承擔可能永遠無法充分利用的基礎設施成本。今年，旨在更嚴格監管資料中心開發的提案在州議會擱淺。

展望未來，包括加州能源委員會、小胡佛委員會和加州公共事業委員會在內的多個州級機構和委員會預期將就此展開進一步討論。根據加州電力需求預測，數據中心在規畫文件中申請了18.7吉瓦（gigawatts）的服務容量。這足以滿足約1800萬戶家庭的用電需求，而加州的預期家庭用電量為1400萬至1500萬戶。

史丹福大學「比特與瓦特計畫」（Bits & Watts Initiative）主任Liang Min是CalMatters小組的發言人之一。他表示，預測電力需求非常困難，因為各公司正以驚人的速度推出新的人工智慧應用層。這些應用包括使用大型語言模型的ChatGPT等產品。沒有人知道哪些應用會流行起來，而這些不確定的押注正在為電網帶來巨大的需求。

因為人工智慧數據中心能源消耗量大增，供電系統大幅升級需要巨資，但誰來埋單? (美...
因為人工智慧數據中心能源消耗量大增，供電系統大幅升級需要巨資，但誰來埋單? (美聯社)

