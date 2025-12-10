我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

議會通過 聖塔克拉拉縣設灣區首個官方「無ICE區」

編譯廖宜怡／綜合報導
聖塔克拉拉縣通過法令成立灣區第一個官方「無ICE區」。(美聯社)
南灣聖塔克拉拉縣議會9日通過法令，限制聯邦移民與海關執法局（ICE）官員在縣屬或縣轄土地上進行突擊搜捕行動，是灣區設立的首個官方「無ICE區」。

舊金山紀事報報導，聖塔克拉拉縣議會9日一致投票通過一項新法，禁止ICE官員在縣屬或縣轄土地上，例如停車場、空地或停車庫，進行執法行動。新法不會阻止移民執法人員在持有司法逮捕令或法院命令的情況下進行逮捕，但可能使執法人員較難找到能展開行動的地點。

該提案發起人聖塔克拉拉縣議員艾瑞納斯（Sylvia Arenas）說：「鑑於種種原因，我們認為沒有義務為聯邦政府移民官員提供方便。」

川普政府不斷加強在民主黨執政的城市部署聯邦特工，尤其是在當地法院附近。據媒體報導，聯邦移民特工在南加州、芝加哥和印第安納州哈蒙德（Hammond）等地，經常利用縣市政府所屬停車場作為逮捕行動的據點。芝加哥市長強森（Brandon Johnson）10月初簽署了一項類似聖塔克拉拉縣的法令，禁止聯邦特工利用該市擁有的物業進行逮捕移民行動。

在灣區，舊金山、聖荷西、柏克萊和阿拉米達縣也紛紛提出類似加州將於明年元旦起生效的「無ICE區」以及禁止聯邦移民官員執法時配戴面罩的法令。

國土安全部（Department of Homeland Security）上個月對地方縣市這些計畫作出反擊，向新聞周刊（Newsweek）表示，他們「不會因為任何原因放棄執行移民法」。

一些社區組織甚至呼籲聖塔克拉拉縣將保護範圍擴大到將從縣立監獄出獄的人，但艾瑞納斯表示，縣政府無權干涉移民官員進入監獄公共區域或在停車場停車。

冒充富豪後代涉詐3000萬 7旬婦被FBI通緝

TSA示警：機場慎用USB充電、免費WiFi

